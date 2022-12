El Premio Nacional de la Música 2022 se le confirió al guitarrista, compositor y director, Jesús Ortega Irusta.

La presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo, comunicó la decisión del jurado a Ortega Irusta. Este agradeció por la deferencia y ponderó la continuidad del trabajo en el rescate de piezas y obras antológicas del repertorio cubano.

«Todo lo que he hecho en mi vida ha sido trabajar. Cuando no tengo trabajo, me aburro; por eso siempre estoy buscando algo que hacer. En estos momentos estoy transcribiendo toda la música de Sindo Garay, prácticamente su vida, al que conocí en los años 60. Para mí, Sindo es el más grande de todos los trovadores tradicionales, como lo es Silvio Rodríguez dentro de la Nueva Trova».

El jurado lo integraron los Premios Nacionales de Música, Digna Guerra (presidenta) y José María Vitier. La decisión también corrió a cargo de los músicos Germán Velazco y Manolito Simonet y la musicóloga María Elena Vinueza, según una nota del periódico Granma.

Jesús Ortega Irusta tiene 87 años. De ellos más de 60 avalan su vida artística. En la actualidad dirige la orquesta de guitarras Sonatas Habaneras. Dentro de su amplia trayectoria destaca la de ser uno de los organizadores del Festival y Concurso Internacional de Guitarra de La Habana. Posee, además, el Premio Nacional de Enseñanza Artística 2005.

El Premio Nacional de la Música lo entrega el ICM a los artistas destacados por el conjunto de su obra en los campos de la creación y la interpretación. (PRM)