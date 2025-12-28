Jazz Plaza: donde la música cubana dialoga con el mundo

El jazz es improvisación, es vida… Así lo define el Premio Nacional de Música Roberto (Bobby) Carcassés, fundador además del Festival Internacional de Jazz que arribará, del 25 de Enero al 1ro. de febrero de 2026, a su edición 41. Más que un festival, el Jazz Plaza—denominación que recuerda el municipio capitalino donde todo comenzó— es un punto de encuentro, un evento que se reafirma cada año como oportunidad renovada de reverenciar las raíces y ampliar los horizontes creativos musicales, auténtico y universal.

La Habana, Santiago de Cuba, Santa Clara y por primera vez Holguín, acogerán los conciertos, coloquios, sesiones teóricas, clases magistrales y conferencias que conforman las propuestas del festival, al que asistirán artistas de Francia, España, Portugal, Países Bajos, Estados Unidos, Italia, Lituania, Brasil, México, Colombia, Taiwán, Austria, Canadá, Grecia y China.

Con la pieza pictórica El Guateque del Premio Nacional de Artes Plásticas Alfredo Sosabravo como imagen de la venidera edición, se homenajeará su 95 cumpleaños y su vasta trayectoria artística.

El tema musical La rumba me llama identificará esta nueva entrega del evento. Compuesto y producido por Roberto Fonseca, quien es director artístico del Festival, une generaciones, sonidos y raíces.

El videoclip, disponible en Youtube y otras plataformas digitales, muestra a los músicos Gabriela Russet Pérez en el contrabajo, a Andrés Coayo en las congas, a Ruly Herrera en la batería, a Fonseca en el piano, a Lázaro Amaury Oviedo en la trompeta, a Emir Santa Cruz en el clarinete, a Gabriela Muriedas González en el saxofón soprano, a Isabel Valdivia Rodríguez en el saxofón tenor, a Liz Claudia Morales González-Quevedo en la flauta, a Nayelis León Cisnero en el saxofón barítono y a Roberto García en la trompeta y el fliscorno.

Figuran además en calidad de invitados Bobby Carcassés, Alain Pérez e Issac Delgado en las voces, Jorge Sergio Ramírez Prieto en el saxo alto, Yasek Manzano en el fliscorno y Diosdado y Los Muñequitos de Matanzas, entre otros.

De lo especial y lo divino

Siempre el Festival Internacional de Jazz en Cuba trae ocasiones singulares, momentos únicos para el disfrute de los amantes del género, aunque también se suman otros ritmos musicales en la gran fiesta.

La Montreux Jaz Artists Foundation (MJAF) se asociará en la edición del evento para presentar De Montreux a La Habana. Será una velada hermosa que reunirá a talentosos músicos cubanos que han sido reconocidos a través de los concursos y programas de la Fundación durante los últimos veinte años y en particular, durante el festival que se celebra en esa urbe suiza.

La invitación es para el 27 de enero, cuando podremos asistir al mágico concierto que ofrecerán los pianistas Harold López-Nussa, Rolando Luna y Jorge Luis Pacheco, Primer Premio y Premio del Público en 2005, Primer Premio Honorífico y Premio del Público en 2007 y Premio del Público y Segundo Premio del Jurado en 2014, respectivamente.

También estarán en escena la violinista Yilian Cañizares, Premio del Público en 2008 con Ochumare; el guitarrista Héctor Quintana, Segundo Premio en 2015. Se les unirán los músicos invitados el bajista Aniel Someillan, quien ha recibido apoyo de la MJAF y los bateristas Rodney Baretto y Ruly Herrera.

El Jazz Plaza 2026—que formará parte de la Alianza Internacional de Festivales de Artes de la Ruta de la Seda, gracias al apoyo de la Embajada de la República Popular China en Cuba—volverá a recibir el espectáculo Cuba Vive.

Será el 25 de enero en La Habana cuando el pianista Ignacio (Nachito) Herrera regale su arte junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del Maestro Igor Corcuera, acompañado por los artistas cubanos Niurka Reyes, Germán Velazco, Bryan Suárez Leyva, la Jazz Band del Conservatorio Amadeo Roldán dirigida por Jorge Sergio Ramírez, el Coro Nacional de Cuba y el Coro Nacional Infantil, bajo la dirección de Digna Guerra.

El mismo día en el que el evento descorrerá las cortinas de su nueva edición, el Premio Nacional de Música Frank Fernández regalará su pianística en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, junto a otros artistas jóvenes de diferentes regiones del país.

Y estos son solo algunos de los momentos exclusivos que debemos agendar para no faltar y que, afortunadamente en no pocos casos, serán también disfrutables fuera de la capital.

Que el jazz, una vez más, rompa barreras idiomáticas, ideológicas, físicas y de todo tipo. Que sea la música, una y otra vez, el lenguaje universal, y que sea Cuba, el epicentro de lo extraordinario, otra vez.

Ana María Domínguez Cruz/ Juventud Rebelde

