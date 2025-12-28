Cocodrilos recuperan la segunda plaza en la Serie Nacional

Los Cocodrilos de Matanzas, de visitantes en el 5 de Septiembre, doblegaron este sábado los Elefantes de Cienfuegos y recuperaron la segunda plaza de la fase regular en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Con una victoria más o una derrota de los Cachorros de Holguín, los saurios asegurarían el segundo lugar de la fase clasificatoria y el boleto directo a la venidera Liga Élite del Béisbol Cubano.

En la jornada, los Vegueros de Pinar del Río lograron un triunfo en el segundo juego de una doble cartelera ante Industriales, y se colaron otra vez en zona de privilegio, en una férrea pelea con los paquidermos por el último asiento a la postemporada.Un doble de Hanyelo Videt en el sexto acto que remolcó a dos compañeros para el plato fue clave en la victoria de los matanceros, ante unos rivales que pelearon pero cometieron cuatro pifias al campo que les pasaron factura.

Entre Silvio Iturralde, que lanzó cuatro entradas con apenas una carrera permitida, y Noervys Entenza, que colgó la última argolla en la pizarra, hicieron humo las esperanzas de los Elefantes, que ahora se colocaron a medio juego del territorio donde se reparte el boleto a la siguiente instancia.

En el Capitán San Luis, Industriales y Vegueros dividieron honores. Los capitalinos se llevaron el triunfo en el desafío sellado de ayer con marcador de 15-9 y jonrones de Yasiel Santoya y Yaser Julio González.

Con ese resultado aseguraron el quinto lugar en la fase clasificatoria y definieron el primer duelo de cuartos de final con los Huracanes de Mayabeque (quintos).

El diestro Raymond Figueredo se apuntó su octavo éxito de la campaña y Jenier Álvarez sufrió su sexto revés. Lester Benítez conectó un vuelacercas por los derrotados.

En el otro juego vencieron los pinareños 6-5, gracias a dos cuadrangulares de Alexei Ramírez, uno de ellos para dejar tendidos en el césped a los felinos. Ramírez, se convirtió esta semana en el único jugador en conectar más de mil hits en Series Nacionales y en las Grandes Ligas estadounidenses.

Frank Luis Medina firmó un relevo de tres entradas inmaculadas y se anotó su octavo triunfo en el torneo y Rafael Orlando Perdomo, que soportó el batazo que definió el choque, salió derrotado.

Ángel Alfredo Hechavarría y Dairon Miranda pegaron bambinazos por los habaneros.

Por último, en el estadio José Ramón Cepero, los Leopardos de Villa Clara, equipo que aún tiene posibilidades remotas de alcanzar el último boleto disponible para los playoffs, derrotó 6-5 a los Tigres de Ciego de Ávila.

Osmán Carucho se llevó las cercas por los ganadores y Jonathan Bridón lo hizo por los derrotados.

Boris Luis Cabrera/ Radio Rebelde

