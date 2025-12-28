Felicitan desde Egipto a Cuba por triunfo de su Revolución

La Asociación de Amistad Egipcio-Cubana (CEFA) felicitó hoy al pueblo y al Gobierno de la isla por el aniversario 67 del triunfo de su Revolución y denunció el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

En una carta enviada al embajador cubano en El Cairo, el presidente de la CEFA, Kamal Gaballa, saludó la declaración de 2026, como año del centenario del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, un hecho que consideró “un incentivo para fortalecer la unidad nacional y seguir defendiendo la independencia y la soberanía”.

También reiteró el pleno apoyo de la organización a la defensa de los logros alcanzados por ese país caribeño desde el 1 de enero de 1959.

En la misiva, la Asociación criticó el bloqueo estadounidense y la continua inclusión de Cuba en una lista del Departamento de Estado norteamericano sobre supuestos Estados patrocinadores del terrorismo.

Tales medidas, lamentablemente, crearon una situación muy compleja a nivel económico y social en la nación caribeña, que se refleja en la vida cotidiana de los ciudadanos cubanos, subrayó.

La CEFA respaldó la posición de La Habana de condenar la activación por parte de Washington de la llamada Doctrina Monroe debido a su tendencia hegemónica hacia los pueblos de América Latina.

Asimismo, advertimos de las peligrosas repercusiones internacionales de la política estadounidense, que se basa en imponer la paz por la fuerza, alertó.

La declaración renovó su “solidaridad con el pueblo cubano amigo en la defensa de los logros de la Revolución y su firmeza frente a las conspiraciones maliciosas y las políticas hostiles seguidas por el gobierno de los Estados Unidos”.

Prensa Latina

