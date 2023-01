Dedicada a la obra teatral Bayamesa, Réquiem por María Luisa Milanés, de la autoría de Abel González Melo, una nueva pieza creada por Adán Rodríguez Falcón integra desde hoy la colección del Museo de Esculturas en Madera de la Dramaturgia Cubana con sede en Matanzas.

Me gustan mucho los planos, la mezcla de lo tierno con lo complejo, es una obra de estar asido y poder volar, que habla sobre una mujer poeta, expresó González Melo, quien adelantó que próximamente se presentará en las tablas del Sauto la producción a cargo de Argos Teatro.

La escultura que recrea el texto Premio Casa de Las Américas 2020 constituye la número 22 develada en el museo que forma parte de La Casa de la Memoria Escénica, actividad que se incluye en el programa de la “Jornada Villanueva, días de teatro cubano”.

El proceso de confección nació a raíz de la búsqueda del contraste entre las imágenes del tronco en representación de lo bruto, lo poco elaborado y la finura y delicadeza que presenta la flor, resaltó Rodríguez Falcón, escultor de la pieza.

Inicié con una rosa pero luego la descarté porque me transmitía un mensaje muy literal y me quedé con el concepto que me ofreció la orquídea, argumentó el artista, quien encontró similitud entre la mujer cubana que intentaba adherirse a una sociedad hostil y la manera en que crece la flor.

La escultura de 1,6 metros que se erige sobre otros dos por encima del suelo consta de dos tipos diferentes de madera, la zarza y el marabú, ambos constituyen plantas espinosas e invasivas que interpretan a la perfección el papel agresivo de la comunidad hacía las damas que procuró reflejar el artífice.

Trascendió además este lunes, en la Casa de la Memoria Escénica, la inauguración de una muestra dedicada a los 45 años de vida artística de Pedro Vera, consagrado director y fundador de Teatro D’ Sur, así como también la presentación del libro Bayamesa, Réquiem por María Luisa Milanés, con sello Casa de las Américas. (ALH)

Yenli Lemus Domínguez y Dyan Barceló Padilla, estudiante de Periodismo/Agencia Cubana de Noticias