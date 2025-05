Homenaje a De Niro en Festival de Cannes

La edición 78 del Festival de Cannes comenzará hoy en esa ciudad de la paradisíaca Costa Azul, certamen con 22 películas en liza por la Palma de Oro y una jornada inaugural que reconocerá a Robert De Niro.

La tradición será respetada y los cinéfilos estarán primero que todo atentos a la subida de los 24 escalones del Gran Teatro Lumière, donde desfilarán por su alfombra roja personalidades del séptimo arte de todo el planeta, desde realizadores, actrices y actores hasta guionistas, productores y músicos.

A las 19:00, hora local, comenzará la ceremonia en el Palacio de Festivales y Congresos de la mediterránea Cannes, con el comediante francés Laurent Lafitte como maestro de ceremonia y la esperada actuación de la cantante Mylène Farmer.

Las emociones en la meca del cine y su bulevar de la Croisette abundarán desde el primer día, en una velada que incluirá la entrega de la Palma de Oro honorífica al legendario y oscarizado histrión estadounidense Robert De Niro (81 años), un premio por su ilustre carrera.

Aún en activo, el también realizador y productor de Hollywood tiene una bella historia de amor con el Festival de Cannes, en el que presidió el jurado en 2011 y recibieron galardones cintas en las que trabajó, la laureada Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese, y La Misión (1986), de Roland Joffé.

En cuanto a la película de la jornada inaugural, el honor corresponderá a Marcharse un día, largometraje fuera de la competencia dirigido por Amélie Bonnin, con las actuaciones de Juliette Armanet y Bastien Bouillon.

Para la edición 78 del Festival de Cannes fueron incluidos 22 filmes en su Selección Oficial de contendientes a la Palma de Oro, que otorgará un jurado presidido por la célebre actriz francesa Juliette Binoche, acompañada entre otros por su famosa colega estadounidense Halle Berry, la escritora gala Leïla Slimani y el realizador mexicano Carlos Reygadas.

Entre los momentos fuertes del magno evento en la Riviera Francesa, considerado el más importante de la primavera, resaltan los estrenos de la Sentencia Final, el último capítulo de la saga Misión Imposible, protagonizada por Tom Cruise, y de Highest 2 Lowest, largometraje que vuelve a encontrar a Spike Lee detrás de cámara con Denzel Washington, 19 años después de Inside Man.

También muy esperados en el bulevar de la Croisette son los debuts como directoras de las exitosas actrices de Hollywood Scarlett Johansson (Eleanor the Great) y Kristen Stewart (The Chronology of Water).

Respecto a los promocionados encuentros con el público, correrán a cargo del propio De Niro, del realizador Christopher McQuarrie, responsable de cuatro de las propuestas de Misión Imposible, y del director, guionista y productor mexicano Guillermo del Toro, oscarizado con The Shape of Water (2017) y Pinocho (2022). (ALH)

Tomado de Prensa Latina

