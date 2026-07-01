Cultura

Fotocanímar extiende plazo de admisión

Por Liz Lenay Guerrero Pérez 0 Comentario #Cultura #Festival Fotocanímar #Matanzas

Los organizadores del Festival Fotocanímar anunciaron la extensión excepcional de su convocatoria por 24 horas adicionales.

La segunda edición del certamen se celebrará este 2026 en Matanzas, y la nueva oportunidad está dirigida a fotógrafos y artistas visuales de Cuba y el mundo.

Los interesados que aún no aplicaron a la convocatoria tienen así una última oportunidad para sumarse a este evento que ya se consolida en el calendario cultural de la Atenas de Cuba.

La decisión responde a la demanda de participantes que solicitaron un plazo mayor para completar sus inscripciones.

El festival, que en su primera edición reunió a creadores de diversas latitudes, busca promover el intercambio artístico y la visibilidad de la fotografía como expresión cultural. (ALH)

Con información del perfil de Facebook de Fotocanimar

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By Liz Lenay Guerrero Pérez

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