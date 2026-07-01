Fotocanímar extiende plazo de admisión

Los organizadores del Festival Fotocanímar anunciaron la extensión excepcional de su convocatoria por 24 horas adicionales.

La segunda edición del certamen se celebrará este 2026 en Matanzas, y la nueva oportunidad está dirigida a fotógrafos y artistas visuales de Cuba y el mundo.

Los interesados que aún no aplicaron a la convocatoria tienen así una última oportunidad para sumarse a este evento que ya se consolida en el calendario cultural de la Atenas de Cuba.

La decisión responde a la demanda de participantes que solicitaron un plazo mayor para completar sus inscripciones.

El festival, que en su primera edición reunió a creadores de diversas latitudes, busca promover el intercambio artístico y la visibilidad de la fotografía como expresión cultural. (ALH)

Con información del perfil de Facebook de Fotocanimar

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