Afectación pronosticada de 2130 MW en pico del miércoles

En el día de ayer el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas, incluyendo la madrugada, por falta de capacidad de generación.
La mayor afectación fue de 2211 MW a las 22:00 de la noche, con impacto en todas las provincias del país. Para hoy se estima una afectación de 2130 MW.
Unidades en avería:
- Unidad 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.
- Unidad 6 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.
- Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.
Unidades en mantenimiento:
- Unidad 5 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.
- Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.
- Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.
- Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.
Energías renovables y otras fuentes
Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron ayer 5148 MW/hora, con una potencia máxima de 858 MW.
Generación Distribuida
- Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.
- Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.
Pronóstico para el horario pico
- Disponibilidad en horario pico: 1100 MW
- Demanda máxima prevista: 3200 MW
- Déficit esperado: 2100 MW
- Afectación pronosticada: 2130 MW (ALH)