CIGB de Cuba cumple 40 años haciendo más ciencia

Su prestigio se inscribe en los anales de la biotecnología moderna, o sea, el uso de la ingeniería genética y las técnicas de ADN recombinante para obtener medicamentos, vacunas y pruebas diagnóstico.

Fundado en esta fecha, pero de 1986 por Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana, el CIGB imprime su nombre en la historia científica de este país y el mundo por el desarrollo de varios fármacos y vacunas como dos de los cinco inmunógenos cubanos contra la Covid-19: Mambisa y Abdala.

Abdala, primera vacuna concebida en América Latina, demostró un 92,28 por ciento de eficacia en su ensayo clínico fase III y millones de dosis ya han sido puestas en la nación caribeña y en otras como Venezuela, Nicaragua, República Árabe Saharaui Democrática y Vietnam.

Mambisa por su parte, se coloca entre los inmunógenos concebidos en el nivel global para administrar de forma nasal y atacar así, la entrada principal del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de Covid-19.

El CIGB trabaja también en otras temáticas y plataformas tecnológicas, entre ellas las proteínas recombinantes, la síntesis química y los péptidos sintéticos.

El centro prosigue sus investigaciones sobre diferentes hospederos de impresión de proteínas, como pueden ser las levaduras, células de mamíferos y las bacterias.

Asimismo, investigan en otras plataformas de diagnóstico, vacunas y soluciones terapéuticas.

Entre los productos más reconocidos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología se encuentra el Heberferón, consistente en una mezcla de los interferones alfa y gamma, pero contenido en un solo vial con propiedades sinérgicas basadas en su actividad antiproliferativa.

El CIGB también cuenta con la formulación de IFN-alfa-2b-humano recombinante para administración a través de gotas nasales —Nasalferón— el cual logró una protección frente al coronavirus SARS-CoV-2.

Entre los proyectos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología está el CIGB 814, un péptido sintético alterado derivado de la proteína 60 humana de choque térmico (HSP60). Este antígeno se ha implicado en la patogénesis de la artritis reumatoide.

Jusvinza, también de la institución, se convirtió en otra alternativa terapéutica para controlar la hiperinflamación.

Otro medicamento producido por el centro es el Heberbiovac HB, proteína obtenida mediante procedimientos de recombinación del ADN (ácido desoxirribonucleico).

La Heberbiovac HB, vacuna recombinante contra el virus de la hepatitis B, aplicada desde 1992 en el programa ampliado de inmunización a la población de riesgo y la infantil, lo que ha permitido que desde el 2000 no se reporte un menor de 15 años positivo a esa enfermedad.

A cargo del CIGB han estado productos líderes de la ciencia en la isla, como la vacuna contra la hepatitis B, el factor de crecimiento epidérmico, la vacuna Heberpenta y la elaboración de la estreptoquinasa, obtenida por primera vez en el mundo.

Cuenta en su haber con uno de los medicamentos más reconocidos en el ámbito internacional: el Heberprot-P, fármaco único y exclusivo, diseñado para tratar úlceras del pie diabético y que disminuye el riesgo de amputación.

En 2021 el CIGB fue reconocido como una empresa de Alta Tecnología en Cuba y Vanguardia Nacional. (ALH)

Tomado de Prensa Latina