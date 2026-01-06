Fidel es Fidel, exposición que conecta memorias

Foto: Tomada de giron.cu

Fidel es Fidel, exposición inaugurada en el Museo de Bomberos de Matanzas, Cuartel Enrique Estrada, reúne artículos seleccionados de una colección de más 50 piezas que se incorporarán a la exhibición progresivamente.

La tradicional Ceremonia de las Campanas que los días 5 de cada mes realizan en la institución para honrar a los caídos en el cumplimiento del deber durante el enfrentamiento al incendio en la Base de Supertanqueros en el año 2022, sirvió de puente para conectar memorias del Comandante en jefe Fidel Castro con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que cumple 67 años este lunes.

Integran la muestra, inicialmente, la distinción Diez años de servicios del combatiente Calixto Moya Abreu y un carné acreditativo de la militancia del Partido Unido Revolucionario Socialista (PURS), documentos en los que se aprecia la firma del Comandante en Jefe Fidel.

Igualmente se mantendrá en exposición, una fotografía en la que aparece el Líder Histórico de la Revolución Cubana junto a trabajadores vanguardias del Ministerio del Interior en el año 1975, explicó Biolexi Ballester Quintana, directora del Museo de Bomberos.

La primera Ceremonia de las Campanas efectuada en el nuevo año 2026, sirvió además en esta ocasión para condenar el zarpazo imperialista del sábado último en la tierra de Bolívar y Chávez, hecho que viola la Carta de las Naciones Unidas y las normas del Derecho Internacional.

En esta ocasión, los repiques se escucharon también para honrar a los cubanos caídos dignamente en cumplimiento de su deber durante el vil ataque perpetrado por indicación del gobierno de los Estados Unidos, el 3 de enero reciente en Venezuela.

Blanca Bonachea Rodríguez y Ventura Luis García Hoyos (estudiante de Periodismo) / ACN

