Trabajadores de la Cultura en Matanzas rechazan acciones militares de Estados Unidos en Venezuela

Trabajadores de la cultura en la provincia de Matanzas repudiaron las acciones militares del gobierno de los Estados Unidos en la hermana nación de Venezuela.

En un encuentro especial sindicalistas del sector expresaron su solidaridad y apoyo al pueblo venezolano.

Osbel Marrero Acosta, director provincial de Cultura, ratificó la posición de del gobierno cubano de repudiar la agresión.



«Esta irresponsabilidad del gobierno de los Estados Unidos burla todas las leyes internacionales y además le costó la vida a 32 de nuestros amigos y familiares cubanos que estaban cumpliendo misión también en Venezuela. Y creo que también es el pensamiento de todos los artistas que se han estado pronunciando en estos últimos días en las redes sociales», agregó.

Tras las acciones militares llevadas a cabo por el gobierno estadounidense en Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, las distintas organizaciones de masas cubanas han mostrado su repudio por la clara violación a la soberanía de la nación bolivariana.

