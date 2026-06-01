Festejan Día Internacional de la Infancia en Matanzas

Con el Festival de las Artes por la Paz, en el Parque de la Libertad de Matanzas iniciaron los festejos por el Día Internacional de la Infancia en la Atenas de Cuba.

«Hoy primero de junio, Día de la Infancia, nuestro Consejo Nacional de Casas de Cultura ha organizado este festival para homenajear y festejar este día, en el cual participarán los niños y adolescentes de todo nuestra provincia.

«Desde nuestras veintisiete casas de cultura se van a estar realizando actividades donde se presentarán las unidades artísticas y proyectos comunitarios de nuestro propio sistema, precisamente para para festejar esta fecha y abogar también por la paz», expresó Yudianis Porte Rodríguez Directora del Consejo Provincial Casas de Cultura.

La actividad contó con la participación de los proyectos socioculturales Corcel de Esperanza y la Academia Donaire, la Compañía Novadanza y unidades artísticas de la Brigada de Instructores de Arte José Martí.

Al Festival de las Artes por la Paz se sumaron escuelas del territorio, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, el INDER y Salud.

Fotos: Carrete Producciones

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