Darán a conocer pormenores de la Feria del Libro

El evento literario más importante del país estará dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro (1926-2016), y tendrá a Rusia como país invitado de honor; al tiempo que reconocerá la obra de dos figuras imprescindibles de las ciencias sociales cubanas: la poeta, narradora, crítica literaria y editora cubana, Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro, Marylin Bobes; y el Doctor en Ciencias Filosóficas y profesor Titular y Consultante de la Universidad de la Habana, José Bell Lara.

Prevista inicialmente a realizarse del 12 al 26 de febrero, la FILH fue trasladada de su fecha original debido a la situación que enfrenta el país con el déficit de combustible.

Sin embargo, el Comité Organizador retoma su accionar, impulsado por el gran compromiso de las editoriales, los escritores, los traductores, los editores, los promotores y todos los trabajadores del libro del país en función de brindarle al pueblo la mejor feria posible en tiempos extremadamente complejos y difíciles. (ALH)

Tomado de ACN