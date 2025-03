Entregan galardones de I Salón de Premiados de la ACAA

El IV Festival Nacional El Artesano Artista culminó con la entrega de los galardones del I Salón de Premiados en la Feria de Artesanía de la Calle 15 en Varadero.

El artista Duniel Valero García resultó ganador del Gran Premio por su obra Identidad.

«Muy orgulloso de lo que he hecho, realmente no era mi mundo el arte, y empecé a trabajar en esto y me ha apasionado bastante .»