El viejo y el mar homenaje a Pancho Rodríguez

Luego de más de cinco años «El viejo y el mar» de Teatro El Mirón Cubano regresó a las calles de Matanzas como parte de la XIII Jornada Internacional de Teatro Callejero.

Como una de las obras más representativas de Francisco Rodríguez Pancho, su puesta en escena devino el homenaje de la agrupación a su persona.

Mercedes Fernández, directora de El Mirón Cubano, explicó que la obra parte de la novela homónima de Ernest Hemingway, y vivencias del propio Pancho.

«Él puso sus experiencias en esta pieza, porque el mensaje de la obra es que el hombre puede ser derrotado pero no vencido. Pancho tuvo una vida muy difícil y luchó mucho por la vida».

Esta reposición de la obra contó con Pedro Rubí como actor principal por vez primera. Previamente formó parte del elenco en la anterior puesta en escena.

«Yo normalmente no hago teatro de calle, estoy más acostumbrado al teatro de sala y sobre todo para niños. Y cuando empiezo la obra y me doy cuenta de todo el público que había me asusté un poco.

Pero pude sentir la presencia de Pancho durante la obra, como si estuviera conmigo», expresó.