Ediciones Aldabón presenta títulos de su colección Oro Podrido

El Patio Colonial de la Atenas de Cuba, sede de la Asociación Hermanos Sáiz en la provincia, acogió la presentación de títulos de Ediciones Aldabón.

Daniel Cruz Bermúdez, director de la casa editorial, explicó que como parte de la Jornada Marzo Literario la institución traía como novedad la colección Oro Podrido.

«Esta es una colección que nace del papel craft, y a pesar de que nace de la carencia de material para las portadas, es una colección a la que le tenemos mucha fe porque de por sí el material craft es muy hermoso. Johan Trujillo nos acompañó en el diseño e hizo que fuera diferente de la colección con papel craft de Ediciones Matanzas».

Los libros presentados pertenecen a la colección Oro Podrido. Ars Longa de Hanoy González Mesa, Cubanomicón de Boris Luis Alonso y Bazar de Babilonia de Náthaly Hernández Chávez forman parte de la misma.

«Bazar de Bailonia es un poemario que presenté por primera vez en la jornada del Premio Aldabón del año pasado. Es un libro de poesía de corte narrativo, social, que busca abordar diferentes temáticas y dolencias», expuso Hernández Chávez.

Boris Luis Alonso por su parte comentó que su libro, Cubanomicón, pertenece al género narrativo y compila diversos cuentos con temáticas cotidianas mezcladas con fantasía y humor.

Ediciones Aldabón apoya y promociona la labor literaria de los jóvenes matanceros, con el respaldo de la Asociación Hermanos Sáiz.

Fotos: Carrete Producciones

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