Matanzas tvyumuri

Desarrollan Día Territorial de la Defensa en Matanzas

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Día Territorial de la Defensa #Matanzas #TV Yumurí

El Día Territorial de la Defensa en la Región Operativa Matanzas inició con la activación de los Grupos y Subgrupos de Trabajo.

Como parte de las acciones se realizó la evacuación de la población y la atención primaria a los heridos.

El Presidente del Consejo de Defensa Provincial Mario Sabines Lorenzo, constató la confección de sogas, hamacas, brazaletes, tablillas y cocteles molotov para el aseguramiento de las tropas en el enfrentamiento al enemigo.

Además una escuadra de escopeteros enfrentó a los drones del enemigo.

Así mismo las autoridades chequearon la elaboración de alimentos en tiempos de guerra y la preparación del pueblo para la defensa de la Patria.

Post Views: 3

By Alejandro López Quintero

Entradas relacionadas

Cultura tvyumuri

Ediciones Aldabón presenta títulos de su colección Oro Podrido

Daniela Pujol Pérez
Cultura tvyumuri

Celebra Coro de Cámara de Matanzas 65 aniversario de creación

Daniela Pujol Pérez
Matanzas

Jóvenes trabajadores recorren centros de CUPET

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas tvyumuri

Desarrollan Día Territorial de la Defensa en Matanzas

Cultura tvyumuri

Ediciones Aldabón presenta títulos de su colección Oro Podrido

Cultura tvyumuri

Celebra Coro de Cámara de Matanzas 65 aniversario de creación

Matanzas

Jóvenes trabajadores recorren centros de CUPET