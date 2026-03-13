Desarrollan Día Territorial de la Defensa en Matanzas

El Día Territorial de la Defensa en la Región Operativa Matanzas inició con la activación de los Grupos y Subgrupos de Trabajo.

Como parte de las acciones se realizó la evacuación de la población y la atención primaria a los heridos.

El Presidente del Consejo de Defensa Provincial Mario Sabines Lorenzo, constató la confección de sogas, hamacas, brazaletes, tablillas y cocteles molotov para el aseguramiento de las tropas en el enfrentamiento al enemigo.

Además una escuadra de escopeteros enfrentó a los drones del enemigo.

Así mismo las autoridades chequearon la elaboración de alimentos en tiempos de guerra y la preparación del pueblo para la defensa de la Patria.

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