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Celebra Coro de Cámara de Matanzas 65 aniversario de creación

Por Daniela Pujol Pérez 0 Comentario #Aniversario 65 #Coro de Cámara de Matanzas #José Antonio Méndez Valencia #Matanzas #TV Yumurí

El Coro de Cámara de Matanzas celebró el aniversario 65 de su creación. El encuentro reunió a diversas generaciones de integrantes de la agrupación.

«Muchos integrantes llevan 20 o 25 años, toda una vida», comentó Mildred Lorenzo García, integrante del Coro de Cámara de Matanzas.

Este 2026 el grupo celebra también 40 años bajo la dirección del maestro José Antonio Méndez Valencia.

«Es para nosotros un honor cantar en el Coro de Cámara de Matanzas y ser dirigidos por el maestro Méndez, una figura emblemática en la vida coral de la provincia y quien ha estado muy involucrado en la formación y el programa de estudios de música coral», agregó Lorenzo García.

Cómo parte de la jornada de celebración por los 65 años del Coro de Cámara de Matanzas desarrollará durante el mes de mayo los Conciertos Corales de Primavera.

Fotos: Carrete Producciones 

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By Daniela Pujol Pérez

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