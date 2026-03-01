Desarrollarán Jornada Literaria Matancera

La Casa de Cultura Bonifacio Byrne tendrá una participación especial durante la Jornada Literaria Matancera, Por el Amor y la vida en Cuba, a realizarse del 3 al 8 de marzo.

Como preámbulo el día 2 en la sede de la Casa de Cultura en Tirry realizarán una lectura poética a las 9:30 de la mañana, Mae Roque y Eduardo Daniel. Luego a las 10:30 de la mañana se presentará, a cargo de Norge Céspedes, el libro Los países de la noche, de Leymen Pérez y sobre las 11 se desarrollará la conferencia: Lo teatral en la obra de Bonifacio Byrne, a cargo de Ulises Rodríguez Febles.

Ya en la jornada del 3 de marzo, Día del Poeta, primero se colocará una ofrenda floral al Monumento de Bonifacio Byrne, y después en la Biblioteca Provincial a las 9 y 30 de la mañana, se impartirá otra conferencia sobre la vida y obra del poeta Byrne, a cargo de Urbano Martínez Carmenate. Sobre las 10:30 se entregará el Premio Provincial de Literatura Bonifacio Byrne.

El sábado 7 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el Parque de la Libertad los niños podrán disfrutar de la literatura, la danza y la música con presentaciones de 4 libros y la actuación de los proyectos socioculturales Maravillas de la Infancia, Cultivador de Sueños y la Academia de Ballet Español Donaire.

Información de Vladimir Pérez Padrón/ Perfil de Facebook

