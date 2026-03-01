Cultura tvyumuri

Desarrollarán Jornada Literaria Matancera

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Bonifacio Byrne #Cultura #Jornada Literaria Matancera #Matanzas #poesía #Por el Amor y la vida en Cuba #TV Yumurí

La Casa de Cultura Bonifacio Byrne tendrá una participación especial durante la Jornada Literaria Matancera, Por el Amor y la vida en Cuba, a realizarse del 3 al 8 de marzo.

Como preámbulo el día 2 en la sede de la Casa de Cultura en Tirry realizarán una lectura poética a las 9:30 de la mañana, Mae Roque y Eduardo Daniel. Luego a las 10:30 de la mañana se presentará, a cargo de Norge Céspedes, el libro Los países de la noche, de Leymen Pérez y sobre las 11 se desarrollará la conferencia: Lo teatral en la obra de Bonifacio Byrne, a cargo de Ulises Rodríguez Febles.

Ya en la jornada del 3 de marzo, Día del Poeta, primero se colocará una ofrenda floral al Monumento de Bonifacio Byrne, y después en la Biblioteca Provincial a las 9 y 30 de la mañana, se impartirá otra conferencia sobre la vida y obra del poeta Byrne, a cargo de Urbano Martínez Carmenate. Sobre las 10:30 se entregará el Premio Provincial de Literatura Bonifacio Byrne.

El sábado 7 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el Parque de la Libertad los niños podrán disfrutar de la literatura, la danza y la música con presentaciones de 4 libros y la actuación de los proyectos socioculturales Maravillas de la Infancia, Cultivador de Sueños y la Academia de Ballet Español Donaire.

Información de Vladimir Pérez Padrón/ Perfil de Facebook

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Mundo tvyumuri

Irán confirma muerte de Jamenei en ataque estadounidense-israelí

Redacción TV Yumurí
Matanzas tvyumuri

El botánico matancero Antonio Ponce de León y su obra

Luis Ernesto Martínez González
Matanzas tvyumuri

Periódico Girón mantiene su modelo de «diario digital con salida impresa semanal»

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura tvyumuri

Desarrollarán Jornada Literaria Matancera

Mundo tvyumuri

Irán confirma muerte de Jamenei en ataque estadounidense-israelí

Matanzas tvyumuri

El botánico matancero Antonio Ponce de León y su obra

Matanzas tvyumuri

Periódico Girón mantiene su modelo de «diario digital con salida impresa semanal»