Mundo tvyumuri

Irán confirma muerte de Jamenei en ataque estadounidense-israelí

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Alí Jamenei #Ataque #Estados Unidos #Irán #Israel #Líder Supremo de la República Islámica #Muerte #TV Yumurí

La televisión estatal iraní anunció hoy oficialmente la muerte del Líder Supremo de la República Islámica, Alí Jamenei, como consecuencia de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra el país este sábado.

El Líder de la Revolución Islámica y de la República Islámica de Irán, Sayyid Alí Jamenei, fue asesinado, informó la cadena.

Por su parte, la agencia oficial IRNA confirmó que Jamenei falleció a causa de los bombardeos estadounidenses-israelíes dirigidos contra varios objetivos en territorio iraní.

En tanto, la agencia Fars señaló que el líder iraní murió en su oficina mientras desempeñaba sus funciones en horas de la madrugada del sábado. El medio añadió que la hija, el yerno y el nieto de Jamenei también perdieron la vida en el ataque.

Según Fars, el gobierno iraní decretó 40 días de duelo nacional y el cierre de las oficinas gubernamentales durante siete días.

El anuncio se produce en medio de la escalada regional tras la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv contra Irán, que provocó una respuesta militar iraní y elevó la tensión en Medio Oriente.

Prensa Latina

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Matanzas tvyumuri

El botánico matancero Antonio Ponce de León y su obra

Luis Ernesto Martínez González
Matanzas tvyumuri

Periódico Girón mantiene su modelo de «diario digital con salida impresa semanal»

Redacción TV Yumurí
Cuba tvyumuri

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Mundo tvyumuri

Irán confirma muerte de Jamenei en ataque estadounidense-israelí

Matanzas tvyumuri

El botánico matancero Antonio Ponce de León y su obra

Matanzas tvyumuri

Periódico Girón mantiene su modelo de «diario digital con salida impresa semanal»

Cuba tvyumuri

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional