Irán confirma muerte de Jamenei en ataque estadounidense-israelí

La televisión estatal iraní anunció hoy oficialmente la muerte del Líder Supremo de la República Islámica, Alí Jamenei, como consecuencia de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra el país este sábado.

El Líder de la Revolución Islámica y de la República Islámica de Irán, Sayyid Alí Jamenei, fue asesinado, informó la cadena.

Por su parte, la agencia oficial IRNA confirmó que Jamenei falleció a causa de los bombardeos estadounidenses-israelíes dirigidos contra varios objetivos en territorio iraní.

En tanto, la agencia Fars señaló que el líder iraní murió en su oficina mientras desempeñaba sus funciones en horas de la madrugada del sábado. El medio añadió que la hija, el yerno y el nieto de Jamenei también perdieron la vida en el ataque.

Según Fars, el gobierno iraní decretó 40 días de duelo nacional y el cierre de las oficinas gubernamentales durante siete días.

El anuncio se produce en medio de la escalada regional tras la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv contra Irán, que provocó una respuesta militar iraní y elevó la tensión en Medio Oriente.

Prensa Latina

