Instalan paneles solares en Sucursal de BANDEC en Limonar

En la sucursal del Banco de Crédito y Comercio en Limonar se instalan kits de paneles solares con baterías de respaldo que garantizarán la continuidad de los servicios financieros ante cualquier contingencia eléctrica.

Los sistemas fueron entregados por el Gobierno Provincial del Poder Popular de Matanzas como parte de una estrategia para fortalecer la autonomía energética en centros vitales del territorio.

En total se montarán 326 módulos de 2 kW, destinados a 159 viviendas aisladas y 176 centros estratégicos: hogares maternos, hogares de ancianos, casas de abuelos, funerarias, policlínicos, sucursales bancarias, oficinas comerciales y centros de comunicaciones.

Una acción concreta que refuerza la vitalidad de los servicios y apuesta por soluciones sostenibles en beneficio del pueblo.

