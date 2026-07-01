India por una industria cinematográfica más competitiva

Las autoridades señalaron que las iniciativas buscan hacer que el cine indio sea más competitivo a nivel mundial, al tiempo que incentivan la inversión en infraestructura cinematográfica, especialmente en localidades pequeñas y zonas rurales.

Entre esas acciones destaca un modelo de normativa estatal a ser aplicado en todo el país con vistas a consolidar una industria cinematográfica sólida, moderna y competitiva a escala internacional.

El cine indio, considerado hoy una de las industrias más grandes del mundo, tuvo su origen en 1913 con el estreno de Raja Harishchandra, dirigido por Dadasaheb Phalke, lo que marcó el inicio de una tradición que ha evolucionado durante más de un siglo y que el Gobierno de la India reconoce como parte esencial de su patrimonio cultural.

En 1931, Alam Ara inauguró la era del cine sonoro en el país, y durante las décadas siguientes, compañías como Bombay Talkies y Prabhat Studios consolidaron la producción nacional y en 1937, Sant Tukaram obtuvo reconocimiento internacional en el Festival de Venecia, situando al cine indio en el mapa mundial. Tras la independencia en 1947, el Gobierno creó la Films Division para producir documentales y cine educativo, con el objetivo de fortalecer la identidad nacional y difundir mensajes sociales.

En 1954 se establecieron los Premios Nacionales de Cine, otorgados por el Ministerio de Información y Radiodifusión, para reconocer la excelencia artística y técnica y en 1969 se instituyó el Premio Dadasaheb Phalke, el máximo galardón individual, en honor al pionero del cine indio.

Su producción se diversificó en múltiples lenguas regionales como hindi, tamil, telugu, bengalí, malayalam, entre otras, con Bollywood como la industria más reconocida internacionalmente.

Sin embargo, las producciones regionales también han ganado prestigio en festivales globales.

El Gobierno de India continúa impulsando la preservación y difusión del cine mediante festivales oficiales, archivos nacionales y programas de apoyo a la producción. (ALH)

Tomado de Prensa Latina