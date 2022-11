Casa del Dragón: la serie esperada

Hace varias semanas terminó la transmisión de la primera temporada de House of the Dragon (HOTD), una serie que, desde el anuncio de su filmación, mantuvo preocupados a muchos de los fanáticos de Juego de Tronos, y no precisamente por las decapitaciones sin sentido, los carros llenos de cuerpos desmembrados, la pobreza extrema de los ciudadanos o el resto de males sociales que habita en Westeros y que sin dudas están también en esta adaptación.

No, la preocupación de los fanáticos de las creaciones de George R.R. Martin no tenía nada que ver con la capacidad de los reyes de gobernar sabiamente, y sí todo con qué tan bien se iba a representar el conflicto de los Targaryen, para lograr alienar a los espectadores del resto de problemas del mundo de Martín.

Los cubanos no fuimos la excepción, pues desde el estreno de la serie hasta la transmisión del ultimo capitulo, los domingos se convirtieron en los días más esperados. Muchos no aguantaban a la llegada del paquete semanal, y hacían guardia en Telegram a la espera del episodio dominical. Por cierto, si aun no la has visto puedes encontrar todos los capítulos en el Canal USB.

El caso es que los fanáticos de la Isla también teníamos expectativas y preguntas. ¿Qué tan apegada iba a estar la serie a los libros? ¿Qué actores iban a estar? ¿Sería tan impactante como su antecesora? ¿Correría el final de HOTD con la misma suerte que el de Juego de Tronos? ¿Nos decepcionaría a todos?

En fin, intentaré ponerles un poco en contexto, después de todo, no debo asumir que todos los lectores serán tan fanáticos como quien les habla.

House of the Dragon (HOTD), o la Casa del Dragón es el spin off a modo de precuela de Juego de Tronos, la famosa serie de HBO que hizo latir nuestros corazoncitos desde el 2011 hasta el 2019, cuando nos dio un ataque cardiaco con lo que a muchos nos gusta llamar, un decepcionante final, pero no vayamos por ahí.

La trama de HOTD se asienta 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen y de los sucesos acontecidos en Game of Thrones, cuando la familia Targaryen está en la cúspide de su poder, gobernando sobre los siete reinos con varios dragones bajo su control, pero acercándose a la guerra civil que dará comienzo al declive de su reinado y a la que se conocerá como “La Danza de los Dragones”, o la guerra de los verdes contra los negros.

Son precisamente esos eventos los que esta serie recrea en la adaptación de la novela de Martin, “Fuego y Sangre”, título que coincide además con el lema de la Casa Targaryen.

Situados todos, solo resta aclarar qué esas preocupaciones del inicio solo fueron eso, preocupaciones. Luego de que terminó la serie fueron muchas las conversaciones al respecto, las teorías y las críticas, pero al final todos sacaron sus propias conclusiones, pues gastar alrededor de 20 millones de dólares por capitulo no basta para complacer a una fanaticada exigente.

No obstante, es un hecho que la serie nos dejó pidiendo más, más drama, más acción, más profundidad de los personajes, más temporadas, y por qué no, más problemas sociales para ser debidamente ignorados.

La mayoría de las criticas coinciden en que la serie es impactante, a pesar de lo rápido que transcurre el tiempo en los breves 10 capítulos que conforman la primera temporada. Resultó ser accesible para cualquiera que no haya visto Juego de Tronos, pero lo suficientemente consecuente y familiar para aquellos que lo dominen todo, aunque algunos no dejaran de mencionar las diferencias que tiene con el libro.

Si entramos a los personajes, muchos coincidiéremos también, en que sus personalidades eran superficiales, carentes de matices. Si acaso, se podrían mencionar tres que llaman la atención por encima del resto: Rahenyra (negros) y Alicent (verdes), que pasan de mejores amigas a rivales, y Daemon, el hermano del Rey Viserys, tío de Rahenyra y su futuro esposo, quien sin dudas se lleva mucha atención.

Este último personaje, aunque de moral cuestionable, se ganó un gran número de fanáticos, quizás por su papel de tipo macho pecho peludo que demuestra que, si bien le interesa el poder, realmente se preocupa por su sobrina, y por su outtfit recurrente para cometer crímenes. Es el típico que hace lo que se necesita hace en el momento adecuado, para él, el fin justifica los medios.

No obstante, la fortaleza de la serie recae en su reparto, integrado en su mayoría por actores poco conocidos, pero tan capaces de conectar con los personajes como de transmitirle todo al espectador.

La serie puede resumirse en sangre, intrigas en la corte, manipulación, incestos, alumbramientos traumáticos que marcan puntos de inflexión y vuelve a las madres en cuestión en criaturas feroces; y rivalidades por un trono, que dicho sea de paso es bastante diferente al que muestran en Juego de Tronos. Pero también es un mundo de detalles que nos sorprenden, algunos se basan en puras teorías, mientras que otros tienen el respaldo de los libros.

Por ejemplo, el Pozo de los dragones donde los Targaryen guardan a sus preciadas mascotas, es muy distinto a las ruinas a las que quedó reducido en Juego de Tronos. En el primer episodio se puede ver el lugar completo, y a los guardianes conocidos como la Orden del Dragón encargados de cuidar a los dragones.

Otro detalle, casi imperceptible, es la daga de acero Valyrio que el rey Viserys le muestra a su hija tras revelarle la profecía que pasa de reyes a herederos del trono, y sobre la cual se envuelve una profecía que poco tiene que ver con el final de Juego de Tronos; la misma daga que 172 años más tarde Arya Stark utilizaría para acabar con el Rey de la Noche.

Además, según dieron a conocer varios medios, en la Comic Con de 2022 en San Diego, Martin reveló que la trama de House of the Dragon está basada en los sucesos reales transcurridos con la monarquía inglesa en el Siglo XII. Tras morir ahogado el único hijo legítimo de Enrique I, el monarca dejó a su hija Matilda como heredera del trono. El rey hizo jurar a todos los señores del reino que apoyarían el reinado de Matilda, pero cuando Enrique I murió, esos rompieron su juramento y el trono fue reclamado por su tío, Esteban de Blois, contra quien Matilde y su hermanastro se enfrentaron en una Guerra Civil.

Son muchas las curiosidades, detalles y teorías al respecto de esta producción, pero sobre todo HOTD tiene muchas expectativas que cumplir, pero aun es pronto para crearse una idea sobre qué tan buena podrá llegar a ser esta serie, pues a pesar de las criticas seguimos expectantes a la segunda temporada. (ALH)