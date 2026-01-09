Cuba

Trump: Guerra contra Cuba es total, salvo “entrar y destrozar”

El presidente de Estados Unidos reconoció este jueves que su Gobierno ha aplicado todas las medidas posibles de presión y daño contra Cuba, excepto la opción militar.

“No creo que se pueda ejercer mucha más presión, salvo entrar y destrozar el lugar”, declaró en una entrevista con Hugh Hewitt, quien le preguntó si autorizará una “cuarentena” naval como la que activó sobre Venezuela.

“Toda su sangre vital, toda su vida era Venezuela. Tenían el petróleo, el dinero de Venezuela”, aseveró Trump, antes de indicar que Cuba perdió “muchos soldados” durante el ataque estadounidense lanzado sobre el país caribeño.

Luego Trump reiteró sus elogios a los militares de EE.UU., tras la agresión del 3 de enero, y cuando Hewitt le preguntó si pensaba que el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, podría “caer” como el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, se mostró seguro.

“Sí, Cuba pende de un hilo. Cuba está en graves problemas. Cuba recibió todo su dinero por proteger. Eran como un protector. Son duros, un pueblo duro. Un gran pueblo”, manifestó el republicano.

Posteriormente indicó que “por muchos años» se ha dicho eso sobre la mayor de las Antillas. “Cuba ha estado en problemas en los últimos 25 años. No han bajado del todo, pero creo que están muy cerca de su propia voluntad”, agregó.

Trump, quien ha acrecentado el injerencismo estadounidense en el mundo, amenazó en la misma entrevista con desatar “un infierno” sobre la República Islámica de Irán si matan a manifestantes. (ALH)

