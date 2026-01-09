Cuba tvyumuri

Expresa Díaz-Canel condolencias a Venezuela por víctimas mortales

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, expresó el dolor compartido y la más sentida solidaridad del pueblo y gobierno cubanos con Venezuela, luego de conocerse el reporte oficial de al menos 100 venezolanos fallecidos como consecuencia del ataque perpetrado por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

A través de un mensaje publicado este jueves en la red social X, en respuesta a una información de TeleSUR TV, el mandatario cubano escribió: «Compartimos con el pueblo y el Gobierno de #Venezuela el dolor de ver a hermanos asesinados por el invasor imperialista. Nuestras más sentidas condolencias y toda nuestra solidaridad en este triste momento».

El mensaje del Presidente Díaz-Canel responde al reporte difundido por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, quien confirmó la cifra preliminar de víctimas fatales.

La agresión, que incluyó bombardeos en Caracas y otras ciudades, ha sido condenada de manera unánime por el gobierno cubano como un acto criminal y una violación flagrante del Derecho Internacional.

En su comunicación, el jefe de Estado cubano reiteró la postura firme de su gobierno frente a los hechos: «No cejaremos en la denuncia de este acto criminal», afirmó.

