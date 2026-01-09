Rusia acusa a EE.UU. de violación grave del derecho internacional

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia manifestó este jueves una “seria preocupación” y condenó la “ilegal acción militar” ejecutada por las fuerzas armadas de Estados Unidos contra el petrolero ruso Marinera el 7 de enero.

En un extenso comunicado, la Cancillería rusa calificó el hecho como una “grave violación del derecho del mar y de la libertad de navegación”, estableciendo lo que consideró un precedente “peligroso e irresponsable”.

A través del documento, Rusia instó a Washington a “volver a cumplir las normas y principios fundamentales de la navegación marítima internacional” y a “cesar de inmediato las acciones ilegales contra el Marinera, así como contra otros buques que realizan operaciones legales en alta mar”.

Asimismo, reiteró una exigencia anterior: que Estados Unidos “garantice un trato correcto y digno hacia los miembros de la tripulación, entre los cuales hay ciudadanos rusos, respete invariablemente sus derechos e intereses, y no entorpezca su pronto regreso a su patria”. Esta demanda ya había sido planteada el miércoles por un funcionario no identificado citado por la agencia TASS.

El comunicado señala que las autoridades estadounidenses “recibieron en repetidas ocasiones, incluso de modo oficial a través del ministerio de Relaciones Exteriores, información fiable sobre la identidad rusa del buque y su carácter civil y pacífico”. En este sentido, sostiene que Washington “no podía tener ninguna duda al respecto, ni había fundamento alguno para especular acerca de una supuesta navegación ‘sin bandera’ o bajo ‘bandera falsa’ atribuida al petrolero”.

Rusia recuerda que el derecho del mar internacional “establece de modo inequívoco la jurisdicción del Estado acorde con la bandera de los buques en alta mar”. Argumenta que “detener o inspeccionar un buque en alta mar sólo es posible si se da un número limitado de razones, como son la piratería o la trata de esclavos”, circunstancias que “de ninguna manera se pueden aplicar al Marinera”.

En otros casos, señala, solo se permite dicha acción “con el consentimiento del Estado al que pertenece la bandera; en esta ocasión, Rusia”.

Moscú no solo “no otorgó dicho consentimiento”, sino que previamente “se quejó ante las autoridades estadounidenses” por la persecución del Marinera por parte de una embarcación de la Guardia Costera de Estados Unidos en semanas recientes, insistiendo en que “cesara de inmediato la persecución y se retiraran las exigencias ilegales al capitán del buque ruso”.

En ese contexto, el “abordaje de un buque pacífico en alta mar por militares estadounidenses, su incautación y la captura de la tripulación” constituyen, a juicio de Rusia, “una grave violación de los principios y normas fundamentales del derecho del mar internacional, y de la libertad de navegación”.

La Cancillería rusa consideró “categóricamente inaceptables las amenazas de someter a juicio a la tripulación que han manifestado las autoridades estadounidenses bajo pretextos absurdos”.

Además, afirmó que las “medidas restrictivas unilaterales de Estados Unidos, así como de otros países de Occidente, carecen de legitimidad y no pueden servir de justificación para intentar establecer jurisdicción y, mucho menos, para incautar buques en alta mar”.

Calificó como “insinuaciones extremadamente cínicas” las declaraciones de funcionarios estadounidenses que sugieren que la incautación del Marinera forma parte de una estrategia para establecer el “control ilimitado de Washington sobre los recursos naturales de Venezuela”, rechazando “rotundamente dicha tendencia neocolonialista”.

Finalmente, el comunicado acusa a Washington de “generar graves crisis internacionales, incluso las que tienen que ver con las relaciones ruso-estadounidenses, de por sí ya extremadamente tensas”, y afirma que tal política “es lamentable y alarmante”.

Concluye advirtiendo que “el incidente con el Marinera sólo puede resultar en una mayor escalada de las tensiones militares y políticas en la región euroatlántica”, y que otros países podrían seguir el “peligroso e irresponsable” ejemplo de Estados Unidos y “sentirse con derecho a actuar de manera similar”. Es de destacar que la Cancillería rusa no menciona en ningún momento de su texto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su nombre. (ALH)

Tomado de Cubadebate