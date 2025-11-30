Sincroniza al SEN nuevo parque fotovoltaico

Un significativo impulso recibe el sistema electroenergético nacional con la sincronización del segundo gran parque fotovoltaico construido este año en Pinar del Río, una instalación con capacidad de generación de 21.8 megawatt pico (MWp) que ya inyecta electricidad al SEN.

Ubicado en la zona de La Lucila, cerca de la capital provincial, la nueva instalación transita actualmente por su fase de puesta a punto.

“En estos momentos estamos probando cada una de las partes y componentes. Es decir, analizando que los inversores suban correctamente la potencia, que las cajas concentradoras y los paneles solares no haya ningún desperfecto”, explicó Yosleiby Izquierdo Sánchez, especialista principal en fuentes renovables de la Empresa Eléctrica pinareña. (ALH)

Tomado de Cubadebate

