Pronóstico del tiempo para el 15 de enero de 2026

En la parte occidental de la Isla amanecerá con nublados parciales y en zonas costeras chubascos ocasionales.

Desde el final de la mañana estará nublado en la mitad occidental y poca nubosidad en la región oriental. Preveen algunos chubascos y lluvias, que serán numerosos en zonas de la costa norte occidental. En el resto del país estará parcialmente nublado con escasas lluvias.

En la madrugada las temperaturas mínimas oscilarán entre 18 y 21 grados Celsius, inferiores en algunas localidades del interior del país y hasta 23 grados Celsius en zonas costeras. las temperaturas máximas estarán entre 24 y 27 grados Celsius en occidente, entre 27 y 30 grados Celsius en el resto del país.

Los vientos serán variables débiles en torno al noroeste y norte desde el final de la mañana en occidente y extendiéndose en la tarde hasta el centro, con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por horas, con rachas superiores.

Habrá mar tranquila en ambas costas orientales, poco oleaje en el resto de las costas que aumentará gradualmente hasta marejadas en el norte occidental y oleaje en el norte del centro.

Con información tomada de InsMet.

