Cuba

Pronóstico del tiempo para el 15 de enero de 2026

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #Instituto de Meteorología (Insmet) #Matanzas. TV Yumuri #pronóstico del tiempo

En la parte occidental de la Isla amanecerá con nublados parciales y en zonas costeras chubascos ocasionales.

Desde el final de la mañana estará nublado en la mitad occidental y poca nubosidad en la región oriental. Preveen algunos chubascos y lluvias, que serán numerosos en zonas de la costa norte occidental. En el resto del país estará parcialmente nublado con escasas lluvias.

En la madrugada las temperaturas mínimas oscilarán entre 18 y 21 grados Celsius, inferiores en algunas localidades del interior del país y hasta 23 grados Celsius en zonas costeras.  las temperaturas máximas estarán entre 24 y 27 grados Celsius en occidente, entre 27 y 30 grados Celsius en el resto del país.

Los vientos serán variables débiles en torno al noroeste y norte desde el final de la mañana en occidente y extendiéndose en la tarde hasta el centro, con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por horas, con rachas superiores.

Habrá mar tranquila en ambas costas orientales, poco oleaje en el resto de las costas que aumentará gradualmente hasta marejadas en el norte occidental y oleaje en el norte del centro.

Con información tomada de InsMet.

Post Views: 1

By Brian Alonso Hernández

Entradas relacionadas

Cuba tvyumuri

Homenaje nacional a combatientes cubanos víctimas de ataque de EEUU

Redacción TV Yumurí
Cuba tvyumuri

La Patria reclama justicia para sus hijos

Redacción TV Yumurí
Cuba tvyumuri

Honor y Gloria: en marcha cortejo fúnebre de 32 héroes cubanos

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba

Pronóstico del tiempo para el 15 de enero de 2026

Cuba tvyumuri

Homenaje nacional a combatientes cubanos víctimas de ataque de EEUU

Cuba tvyumuri

La Patria reclama justicia para sus hijos

Cuba tvyumuri

Honor y Gloria: en marcha cortejo fúnebre de 32 héroes cubanos