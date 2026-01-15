2025: Año retador para la comunidad científica cubana

En el marco del día de la ciencia cubana este 15 de enero, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA), Armando Rodríguez Batista, sostuvo un diálogo con la periodista Margarita Torres durante la revista informativa Haciendo Radio ofreciendo un resumen de los resultados del 2025.

El titular definió al finalizado año como “retador para la comunidad científica y tecnológica” en todas sus extensiones, tanto en los centros del CITMA como en universidades, centros de investigación y sociedades científicas, así como a los innovadores y la producción de bienes y servicios, parte fundamental de la construcción colectiva de la ley general de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El titular resaltó la presencia en el país de cuatro parques científicos tecnológicos, 10 empresas de interface en las universidades, 17 empresas de alta tecnología que se encargan de conectar el conocimiento y ponerlo al servicio de la de la producción de bienes y servicios y la transformación de la sociedad.

El Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente añadió que “la ciencia tiene la doble responsabilidad de acompañar el desarrollo, pero también ir abriendo camino con el objetivo de ver los aspectos clave hacia los cuales tenemos que conducirnos”, pues las soluciones “se construyen entre todos”.

Por ello, continuó Rodríguez Batista, “hay un esfuerzo importante en la ley en reconocer el proceso de incubación de empresas de base tecnológica o reconocer los incentivos para las empresas en instituciones que se basan en la en la generación de conocimiento y en su comercialización, incluida la exportación de esos servicios”.

Con información tomada de Radio Rebelde.

