Jornada de presentaciones en FITCuba 2025

Luego de participar en el desfile del Primero de Mayo, en la histórica Plaza de la Revolución, los asistentes a la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2025 regresaron al Parque Morro-Cabaña, sede del evento, para continuar este jueves con las presentaciones de destinos, ofertas y productos.

En la Sala Nicolás Guillén del complejo, el delegado de Turismo de La Habana, Ramiro Pino Naranjo, presentó el destino turístico de la capital, donde se mezclan una gran riqueza patrimonial y arraigadas tradiciones, y cultura.

A su vez, Frank País Oltuski, vicepresidente de mercadotecnia del Grupo Gaviota presentó una actualización de sus productos. Gaviota se presentó como una apuesta turística completa, con una red de más de 100 hoteles y villas en todo el país, agencia de viajes, servicios de transportación, excursiones terrestres y marítimas.

Comentó que a pesar de las dificultades comerciales y las adversidades en los últimos tiempos, el grupo ha demostrado capacidad para sobreponerse y seguir adelante. «No nos hemos quedado en casa, tranquilos e inmóviles», dijo País Oltuski.

Detalló que nuevos alojamientos se han preparado en los últimos doce meses. “Se han renovado instalaciones y presentado nuevos productos que han captado la atención de nuestros clientes”, dijo. Entre ellos mencionó, por ejemplo, Jardines del Rey, una propuesta destacada por sus servicios, el exquisito entorno al pie de la playa El Pilar y comodidades de categoría superior.

Además, se han abierto secciones exclusivas en hoteles de Cayo Santa María. “Este nuevo concepto de productos reafirma el compromiso de Gaviota con la diversificación y ampliación de opciones que aporten un plus cualitativo a sus ofertas, abriendo puertas a estándares más elevados con atención personalizada para clientes que buscan una experiencia de lujo y exclusividad”, dijo País Oltuski.

Destacó la reciente inauguración del Hotel Playa Punta Hicacos, en Varadero, un exclusivo resort todo incluido, completamente renovado para ofrecer lujo, confort y una experiencia inigualable en una de las mejores playas del Caribe.

Se refirió al servicio Playa Luxury en cuatro de los destinos y hoteles más emblemáticos del Grupo: Playa Cayo Santa María, un paraíso donde la naturaleza se fusiona con el confort; Playa Vista Azul, en Varadero, un rincón donde el océano es parte de la experiencia de lujo y Playa Pesquero, en Holguín, donde cultura y lujo se unen de manera única.

El representante de Gaviota adelantó que en las próximas semanas, se incorporarán nuevas opciones innovadoras para familias, como un producto concebido específicamente para el disfrute de los niños, Playa Kids, con servicios más abarcadores, espacios ambientados y programas de animación y recreación infantil, atendidos por equipos capacitados. Por el momento está disponible en el hotel Playa Cayo Santa María, pero se irá extendiendo poco a poco a otros territorios.

También el hotel The One Gallery incorporará en breve tiempo su sección The One Collection, con una vocación de exclusividad y lujo personalizado.

“Todo esto acompañado de múltiples esfuerzos paralelos en todos los frentes posibles desde la logística general hasta la capacitación de los trabajadores, la atención a los mercados, y el permanente monitoreo de la operación hotel por hotel, con una elevada capacidad de respuesta frente a contingencias e imprevistos”, comentó.

Se refirió igualmente a nuevas operaciones aéreas desde España, Portugal y República Checa, así como el fortalecimiento de los flujos desde Canadá.

“Actualmente, trabajamos en estrategias para atraer más turistas chinos, adaptando nuestras condiciones a sus preferencias de consumo, con el apoyo de la empresa mixta Cuba China International Travel Development. Con esta misma empresa hemos abierto un restaurante de la marca tradiciones en ese país”, agregó el representante de Gaviota.

Al concluir su intervención, se anunció la realización del 15 al 20 de septiembre de la VII edición de la Bolsa Turística Destinos Gaviota en Cayo Santa María, “que concebimos y organizamos como un renacer, gran relanzamiento del destino”, dijo País Oltuski.

La Agencia de Viajes Gaviota Tour, en ocasión de su 30 Aniversario, también presentó su amplio y versátil paquete de excursiones por el camino de los mayores atractivos de la capital cubana, sus sitios más emblemáticos y las tradiciones más auténticas de los habaneros.

Hasta el 3 de mayo, la Feria de Turismo de Cuba reúne a los principales actores de la industria turística nacional e internacional, incluyendo líneas aéreas, turoperadores, agencias de viajes, cadenas hoteleras, transportistas y proveedores, así como profesionales del sector, en un espacio dedicado a la actualización y proyección del turismo en la isla.

Según los organizadores, el evento se ha posicionado como el principal encuentro profesional del turismo cubano, ofreciendo una plataforma ideal para el intercambio entre especialistas, directivos y empresas con operaciones en el país.

La feria ha demostrado ser un escenario clave para diseñar estrategias y políticas para el mercado turístico cubano, promocionar destinos y productos turísticos de excelencia, dar a conocer la cultura cubana y fortalecer lazos comerciales.

Este espacio refuerza el papel de Cuba como destino líder en el Caribe, impulsando la colaboración entre los actores clave de la industria sin humo. (ALH)