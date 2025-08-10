Cuba Matanzas social

Inauguran exposición fotográfica Diálogos sobre la humanidad

La exposición itinerante “Diálogos sobre la humanidad”, gestionada por la Embajada de Suiza y la Cruz Roja de Cuba en ocasión del Aniversario 75 de los Convenios de Ginebra fue inaugurada en el histórico Castillo de San Severino de la ciudad de Matanzas.

Con la presencia de Taimí Martínez Naranjo, Diputada  y Directora del Hospital Provincial Comandante Faustino Pérez, el señor Wendelin Federer, Jefe de Misión Adjunto y Responsable de Cooperación de la Embajada de Suiza en Cuba y del Dr Carlos Ricardo Pérez Díaz, Secretario de la Cruz Roja cubana, el cálido saludo del proyecto cultural Maravillas de la Infancia sirvió de preámbulo a la inauguración de la muestra fotográfica.

Decenas de instantáneas de diversos autores y países con diferentes problemáticas y conflictos sociales desde la Primera Guerra Mundial   hasta nuestros días, devienen una convocatoria a la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Agrupadas en cinco series según la concepción del curador Daysbel Pérez, la muestra permanecerá abierta al público matancero durante los próximo 15 días.

Directivos y trabajadores del recinto, activistas de la circunscripción 78 del municipio matancero y otros proyectos socio culturales yumurinos participaron del feliz encuentro.

By Ángel Rodríguez Pérez

