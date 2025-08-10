Encarrilan coches afectados en accidente ferroviario

Poco más de 48 horas bastó a las fuerzas especializadas del sistema ferroviario para encarrilar los 8 coches averiados en el accidente del pasado miércoles en las proximidades de la ciudad de Matanzas. La acción fue corroborada durante la visita al lugar del primer secretario del Comité Provincial del Partido Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora Marieta Poey Zamora.

René Peña García, Director Adjunto de la Unión Ferroviaria de Cuba en Matanzas reportó la complejidad del trabajo, por tratarse de vagones cuya tecnología les ofrecía determinada dificultad para ser encarrilados. Finalmente se apropiaron de las habilidades necesarias y la operación terminaba exitosamente. Insistió en el cuidado sostenido durante las acciones para evitar cualquier nuevo daño a los equipos.

Su homólogo habanero Elvis Leyva, apuntó que a simple vista, como consecuencia del accidente, se aprecian algunos daños en los sistemas de freno. No obstante todos los coches son conducidos a los talleres de Luyanó en La Habana donde los especialistas determinarán el nivel de las afectaciones.

García Peña, señaló el arribo a la provincia de los aseguramientos necesarios para emprender la reparación de la vía durante la próxima semana. Así mismo reconoció la pronta movilización de equipos del sistema ferroviario y la colaboración de otros organismos en el desarrollo de los trabajos.

El rápido enlace construido entre la vía central y un ramal aledaño al área afectada, dejó restablecido el tránsito de los trenes nacionales desde el pasado miércoles en horas de la noche.

Post Views: 92