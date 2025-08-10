Destacados Matanzas

Matanceros desarrollan jornada productiva en saludo al natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

Por Mayara Hernández Infante 0 Comentario #Jornada productiva #Matanzas #natalicio Fidel Castro Ruz

En saludo al natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, los trabajadores de la Empresa Agropecuaria Valdimir Ilich Lenin de Jovellanos, desarrollaron una jornada productiva este domingo.
Con la siembra de una hectárea de plátano la entidad avanza en el programa de cultivos poco exigentes a recursos y tecnología.

En el trabajo voluntario participaron las máximas autoridades en la provincia, el primer Secretario del Partido Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora Marieta Poey Zamora.
Matanzas supera las 10500 hectáreas de plátano en fomento y desarrollo y la Empresa Lenin cumple un rol determinante en la recuperación de estos cultivos.
Trabajadores del Comercio y la Gastronomía, de los Servicios Comunales del municipio así como representantes de organizaciones de masas y sindicales se sumaron a la labor agrícola en conmemoración del 99 natalicio del líder de la Revolución.

Post Views: 109

By Mayara Hernández Infante

Entradas relacionadas

Cuba Matanzas social

Inauguran exposición fotográfica Diálogos sobre la humanidad

Ángel Rodríguez Pérez
Destacados Matanzas Noticias

Encarrilan coches afectados en accidente ferroviario

Ángel Rodríguez Pérez
Comentarios Cultura Destacados

Se le escapó a Tamakún

Miriam Velázquez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Destacados Matanzas

Matanceros desarrollan jornada productiva en saludo al natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

Cuba Matanzas social

Inauguran exposición fotográfica Diálogos sobre la humanidad

Destacados Matanzas Noticias

Encarrilan coches afectados en accidente ferroviario

Comentarios Cultura Destacados

Se le escapó a Tamakún