Matanceros desarrollan jornada productiva en saludo al natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

En saludo al natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, los trabajadores de la Empresa Agropecuaria Valdimir Ilich Lenin de Jovellanos, desarrollaron una jornada productiva este domingo.

Con la siembra de una hectárea de plátano la entidad avanza en el programa de cultivos poco exigentes a recursos y tecnología.

En el trabajo voluntario participaron las máximas autoridades en la provincia, el primer Secretario del Partido Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora Marieta Poey Zamora.

Matanzas supera las 10500 hectáreas de plátano en fomento y desarrollo y la Empresa Lenin cumple un rol determinante en la recuperación de estos cultivos.

Trabajadores del Comercio y la Gastronomía, de los Servicios Comunales del municipio así como representantes de organizaciones de masas y sindicales se sumaron a la labor agrícola en conmemoración del 99 natalicio del líder de la Revolución.

