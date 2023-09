Cuba y la emigración, nexos cada vez más cercanos

Cuba conduce sus pasos hoy hacia una relación cada vez más natural, cercana y constructiva con aquellos que por razones diversas decidieron radicarse en otros países, como Estados Unidos.

Así lo demostró un emotivo encuentro entre el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con más de un centenar de emigrados en la sede de la Misión de la isla ante la ONU.

“Nuestro mensaje es de unidad, de patriotismo y de apertura a todo el que desee contribuir”, afirmó el mandatario en una velada que transcurrió hasta bien entrada la noche.

En sus palabras enfatizó “escuchamos a todos, con respeto, aun si tenemos discrepancias de diverso tipo”.

“No quiero y no debo referirme aquí a esos que aún no han asimilado ese valor de sentirse cubano, los que por algún motivo lo han perdido, o los que lo han empeñado a favor de quienes desean destruirnos o sueñan con convertirnos en la estrella 51 de la bandera estadounidense. No es esta la ocasión para esos temas”, acotó el mandatario.