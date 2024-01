El discurso de José Martí en Steck Hall: Un llamado a la libertad y la justicia

El 24 de enero de 1880, el Héroe Nacional de Cuba, José Martí, pronunció un discurso histórico en el Steck Hall de la ciudad de Nueva York. Este discurso marcó un hito en la lucha de Cuba por la independencia y dejó una profunda huella en la historia latinoamericana.

Martí, considerado como uno de los más grandes pensadores y líderes revolucionarios de su tiempo, pronunció este discurso para exigir libertad y justicia para nuestra Patria.

El contexto en el que pronunció su discurso fue muy importante. Cuba estaba bajo el dominio colonial español y la opresión era evidente en todos los aspectos de la vida de la isla. Ya con gran conocimiento personal sobre los horrores de la colonización y la injusticia que provocaba España, Martí recaló en la ciudad de Nueva York, donde buscó apoyo para la causa de la independencia.

En su discurso, José Martí destacó la importancia de la unidad y la unión del pueblo cubano para alcanzar la libertad. Llamó a la unidad de todos los cubanos, independientemente de su origen étnico o clase social, destacando la necesidad de dejar de lado las divisiones internas y trabajar juntos por el objetivo común de la independencia.

«Esta no es sólo la revolución de la cólera. Es la revolución de la reflexión. Es la conversión prudente a un objeto útil y honroso, de elementos inextinguibles, inquietos y activos que, de ser desatendidos, nos llevarían de seguro a grave desasosiego permanente, y a soluciones cuajadas de amenazas. Es la única vía por que podemos atender a tiempo a intereses que están a punto de morir, que son nuestro único elemento de prosperidad económica (…)»

«Debe hacerse en cada momento, lo que en cada momento es necesario. No debe perderse el tiempo en intentar lo que hay fundamento harto para creer que no ha de ser logrado. Aplazar no es nunca decidir, -sobre todo cuando ya, ni palpitantes memorias, ni laboriosos rencores, ni materiales y cercanas catástrofes, permiten nuevo plazo.»