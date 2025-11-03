Colombia envía buque con 246 toneladas de ayuda a Cuba

El buque ARC Victoria, de la Armada de Colombia, zarpará hoy desde el norteño puerto de Cartagena con 246 toneladas de alimentos, aseo, toldillos, leche, agua y combustible para trasladarlas a Cuba, para apoyar en la recuperación tras el reciente azote del huracán Melissa.

Así lo dio a conocer el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) del país neogranadino, Carlos Carrillo.

Según comunicó el funcionario, de las 246 toneladas que serán cargadas en la embarcación y que se esperan lleguen el próximo jueves a la mayor de las Antillas, 54 son de carga seca, y también se enviarán de 31 000 galones de combustible, aparte de agua potable.

“Aquí no solamente participa la Ungrd con la asistencia humanitaria de emergencia sino también el sistema minero-energético y el sector de agricultura”, detalló además el directivo.

El huracán Melissa se adentró en Cuba el pasado miércoles con fuerza de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson por un punto del sureste de su geografía, donde causó severas inundaciones.

Además de cuantiosos daños materiales en viviendas, acarreó afectaciones en redes eléctricas, vías de comunicación y en los sembrados en las provincias orientales Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

Hasta la fecha la mayor de las Antillas no reporta víctimas fatales por el paso del fenómeno meteorológico. (ALH)

Tomado de Cubadebate