Cuba

Colombia envía buque con 246 toneladas de ayuda a Cuba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Ayuda humanitaria #Colombia #Cuba #Huracán Melissa #Solidaridad

El buque ARC Victoria, de la Armada de Colombia, zarpará hoy desde el norteño puerto de Cartagena con 246 toneladas de alimentos, aseo, toldillos, leche, agua y combustible para trasladarlas a Cuba, para apoyar en la recuperación tras el reciente azote del huracán Melissa.

Así lo dio a conocer el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) del país neogranadino, Carlos Carrillo.

Según comunicó el funcionario, de las 246 toneladas que serán cargadas en la embarcación y que se esperan lleguen el próximo jueves a la mayor de las Antillas, 54 son de carga seca, y también se enviarán de 31 000 galones de combustible, aparte de agua potable.

“Aquí no solamente participa la Ungrd con la asistencia humanitaria de emergencia sino también el sistema minero-energético y el sector de agricultura”, detalló además el directivo.

El huracán Melissa se adentró en Cuba el pasado miércoles con fuerza de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson por un punto del sureste de su geografía, donde causó severas inundaciones.

Además de cuantiosos daños materiales en viviendas, acarreó afectaciones en redes eléctricas, vías de comunicación y en los sembrados en las provincias orientales Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

Hasta la fecha la mayor de las Antillas no reporta víctimas fatales por el paso del fenómeno meteorológico. (ALH)

Tomado de Cubadebate

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba tvyumuri

«Un gran huracán de trabajo y mucha cooperación»

Redacción TV Yumurí
Cuba

Cuba denuncia intentos desestabilizadores de Estados Unidos

Redacción TV Yumurí
Cuba

Entregó Unicef a Cuba donativo para damnificados por huracán

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba

Colombia envía buque con 246 toneladas de ayuda a Cuba

Ciencia

Al menos 20 muertos y más de 300 heridos por sismo en Afganistán

Cultura

Arte y literatura en Casa de las Américas

Mundo

Regresa a México el buque Cuauhtémoc, accidentado en Brooklyn