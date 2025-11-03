Villa Clara: Incendio afecta viviendas en Camajuaní

Un incendio se desató en las primeras horas de este lunes en una vivienda del barrio Santa Teresa-Chivos, en el municipio de Camajuaní, según reportes preliminares.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que no se reportan personas fallecidas a causa del siniestro. Sin embargo, el fuego se propagó a viviendas colindantes, manteniendo una situación de riesgo en el área.

En el lugar se encuentran trabajando las autoridades locales y fuerzas del Ministerio del Interior para controlar las llamas y evaluar los daños. Se ha desplegado un operativo para garantizar la seguridad de los residentes y prevenir mayores afectaciones.

El periodista Henry Omar Pérez fue el primero en informar sobre el suceso para la Agencia Cubana de Noticias (ACN), que indicó que se buscan más detalles de lo ocurrido para ofrecer una información más completa. (ALH)

Tomado de Juventud Rebelde