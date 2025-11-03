Al menos 20 muertos y más de 300 heridos por sismo en Afganistán

Al menos 20 muertos y 320 heridos fue el saldo, hasta el momento,de un potente terremoto de magnitud 6.3 ocurrido en Afganistán.

El sismo se produjo en la madrugada a una profundidad de 28 kilómetros (17 millas), con epicentro cerca de la ciudad de Mazar-e-Sharif, según especialistas

Medios de prensa reportaron movimientos telúricos en Kabul, a unos 420 kilómetros al sur de la urbe impactada directamente por el temblor.

El país surasiático ha sufrido una serie de potentes sismos en los últimos meses, que ha costado la vida a miles de personas y numerosos heridos.

En agosto, un terremoto superficial de magnitud 6.0 en el este del país arrasó aldeas en las laderas de las montañas y causó la muerte de más de dos mil 200 personas.

Asimismo, fuertes temblores en Herat occidental, cerca de la frontera iraní, en 2023, y en la provincia oriental de Nangarhar en 2022, causaron cientos de muertos y destruyeron miles de viviendas.

Los terremotos son frecuentes en Afganistán, sobre todo a lo largo de la cordillera del Hindu Kush, cerca de la confluencia de las placas tectónicas euroasiática e india. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1