Afectaciones al servicio eléctrico para hoy viernes

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1826 MW a las 20:10 horas.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2555 MWh, con 359 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1660 MW y la demanda 2820 MW con 1190 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.Se encuentran en avería la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 1 de la CTE Felton, en horario de la mañana saldrá de servicio por avería la unidad 6 de la CTE Nuevitas.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 1 de la CTE Felton, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. En el horario de la mañana saldrá de servicio por avería la Unidad 6 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones térmicas: 483 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible

53 centrales de generación distribuida con 345 MW.

117 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 452 MW.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1760 MW y una demanda máxima de 3450 MW, para un déficit de 1690 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1760 MW en este horario.

