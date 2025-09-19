Cuba

En fase de conclusión mantenimiento en Felton 1

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #conclusión #de Felton #mantenimiento #termoeléctrica Lidio Ramón Pérez

Las fuerzas que intervienen en el mantenimiento de la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, trabajan «a brazo partido» con el propósito de incorporar esa planta a la generación a finales de esta semana.

El ingeniero mecánico Víctor Hugo González Quiala, director técnico de la central, explicó que ya ha sido reparado y sometido a pruebas el transformador de uso de la planta, equipo que se averió y dio pie, tras los análisis correspondientes, al mantenimiento en curso, dirigido, fundamentalmente, a limpiar la caldera y el condensador, y a eliminar una penetración de hidrógeno en el generador.

La solución de esos problemas es fundamental, dijo, para que la unidad, que al momento de la rotura generaba 170 MW, recupere la eficiencia, y, una vez sincronizada al Sistema Eléctrico Nacional, llegue a los 220 MW.

Al detallar las complejidades de las labores, resaltó las relacionadas con la fuga de hidrógeno, ya erradicada, lo cual solo fue posible tras detener la máquina, que se pondrá en marcha una vez que se realicen varias pruebas, entre ellas la de hermeticidad.

Paralelo a las tareas fundamentales descritas, comentó que se llevan a cabo otras acciones como la reparación de la junta de conductos, para mejorar la eficiencia de la caldera y la eliminación de salideros en las válvulas.

Germán Veloz Placencia /Granma

