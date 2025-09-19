Barcelona y Real Madrid exitosos en debut en Champions

El Barcelona se unió al Real Madrid en el éxito español en la exigente andadura de la Champions League de Fútbol, con un comienzo laborioso en ambos casos, que hoy celebran sin tiempo al respiro.

Para no variar, el calendario del balompié en una temporada que culminará en el umbral de la Copa Mundial de 2026, no da tregua. La semana anterior fue el parón de selecciones, se acaba de completar la primera jornada de Champions y, por supuesto, vuelve LaLiga.

En todo caso, bien el Barcelona del germano Hansi Flick para doblegar a un combativo Newcastle 2-1, con gran actuación del atacante inglés Marcus Rashford, quien estrenó su casilla goleadora de cabeza y con un gran disparo en el balcón del área.

Los tantos sucesivos de Rashford (58 y 67 minutos) destrabaron un duelo que se hacía esquivo para los azulgranas por falta de efectividad del brasileño Raphinha y el polaco Robert Lewandowski. En el 89, el Newcastle descontó por gol de Anthony Gordon.

El martes, el Real Madrid sufrió bastante y con un hombre menos en el complementario (expulsión de Dani Carvajal), logró el triunfo gracias a dos goles de penal cobrados por el francés Kylian Mbappé, y encajar uno.

No pudo el Atlético Madrid con el Liverpool inglés, con un gol in extremis de Virgil van Dijk al filo del pitazo final en tiempo de descuento, que quitó brillo a dos dianas de Marcos Llorente por el rival.

Un feo cierre de partido en Anfield, con tarjeta roja para el entrenador argentino de los colchoneros, Diego Simeone, disgustado por el revés, encarándose con hinchas en los graderíos y a punto de irse a las manos.

El Athletic de Bilbao cayó 0-2 ante el Arsenal y el Villarreal cedió 0-1 frente al Tottenham, para completar las prestaciones españolas en este comienzo de la eliminatoria de la Champions.

En el borrón y cuenta nueva, regresa LaLiga en su quinta jornada, con el líder, Real Madrid, enfrentando este sábado al rocoso Espanyol en el Santiago Bernabéu.

No contarán los merengues con el prometedor central Dean Huijsen, expulsado ante la Real Sociedad injustamente, como reconoció el Comité Técnico de Arbitraje, que, paradójicamente mantuvo la sanción impuesta por el colegiado Gil Manzano.

El domingo, el Barcelona enfrentará en sus predios al Getafe, mientras el Atleti chocará con el Mallorca en campo de las Islas Baleares.

Por Fausto Triana/Prensa Latina

