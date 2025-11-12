Sesiona III Simposio Internacional de Muerte Súbita Cardiovascular

El III Simposio Internacional y IV Convención Iberoamericana de Muerte Súbita Cardiovascular, quedó inaugurado en el salón de convenciones del Hotel Iberostar Selection Varadero.

El evento combina conferencias magistrales, paneles y mesas redondas. Las sesiones cuentan con la presencia de especialistas de más de una docena de disciplinas médicas, junto a invitados de Portugal, España, Colombia y Chile, entre otros países.

«Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en Cuba. Eventos de este tipo ayudan a estudiar y lograr mejores avances en las investigaciones sobre la muerte súbita cardiovascular. Es por ellos que nos reunimos durante varios días con un objetivo principal: salvar y alargar la vida humana», explicó el Doctor Luis Ochoa Montes, Presidente del Comité Organizador.

La cita coincide también con el 30 Aniversario del Grupo de Investigación de Muerte Súbita (GIMUS) de Cuba, organización adscrita al Hospital Clínico-Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras.

El Simposio tendrá lugar en el balneario matancero hasta el próximo viernes 14 de noviembre. (ALH)

