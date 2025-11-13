La presidenta de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, Marta Bonet, sostuvo un intercambio con miembros de la filial matancera.

El encuentro forma parte de un recorrido que realiza la presidencia de la UNEAC nacional por las provincias con el objetivo de chequear el cumplimiento de los acuerdos del IX Congreso de la organización.

«Ha sido una mañana muy linda, muy fructífera. En este encuentro que hemos tenido con algunos de los miembros matanceros de la organización, hemos estado sobre todo proyectando qué más podemos hacer los artistas cubanos para defender la cultura, para defender la identidad, para defender en definitiva la patria que tanto convoca a hoy, a que estemos cerca», expresó Bonet.

Durante el intercambio trascendió la relevancia de reconocer la obra de diversos afiliados con premios como la Orden por la Cultura Nacional, así como la necesidad de defender otros galardones, como el Premio de Literatura que entrega la organización.

«Una fortuna tener a Marta entre nosotros hoy y a la máxima autoridad de la provincia, porque expresa el acompañamiento que tiene esta Casa Social. Estos creadores, artistas que son sin duda personas que ponen toda su esperanza y la fe de su obra en ellos», comentó el presidente de la filial yumurina, José Manuel Espino.

Espino, reconoció a la periodista Ana Valdés Portillo en nombre de la organización por su reciente premio «Pequeña Pantalla».

El encuentro contó con la participación del Presidente del Consejo de Defensa Provincial y Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, la Vicepresidenta del órgano de mando y Gobernadora del territorio, Marieta Poey Zamora, el director de Cultura, Osbel Marrero Acosta, los presidentes de las secciones y una representación de artistas yumurinos.

