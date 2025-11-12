Rusia y Kazajistán elevan sus relaciones

Rusia y Kazajistán firmaron este miércoles una declaración para elevar sus relaciones al nivel de alianza y asociación estratégica integral, durante una reunión de los líderes de ambos países, Vladímir Putin y Kasym-Yomart Tokáyev.

La firma tuvo lugar en el marco de la visita de Estado del presidente kazajo a Rusia, que comenzó este martes.

«Esto corresponde plenamente al carácter de las relaciones verdaderamente amistosas y de buena vecindad entre Rusia y Kazajistán«, declaró Putin tras la firma del documento. El mandatario ruso destacó que las fructíferas negociaciones se desarrollaron en un tono empresarial y constructivo. También delineó ámbitos concretos de trabajo conjunto a largo plazo entre Moscú y Astaná en materia de seguridad, economía y cooperación humanitaria.

Símbolo de buena vecindad

Por su parte, Tokáyev señaló que los acuerdos alcanzados reflejan la cooperación «multifacética» entre ambos países y resaltó su «significado histórico». «Nuestra frontera terrestre, la más extensa del mundo, es un símbolo claro de la verdadera buena vecindad. Es gratificante que nuestra cooperación multifacética se enriquezca constantemente con nuevos contenidos», afirmó.

«El potencial de las relaciones entre Kazajistán y Rusia es enorme. No hay límites para nuestro trabajo conjunto. En la actualidad, prácticamente no quedan ámbitos en los que nuestros países no mantengan una cooperación eficaz», concluyó Tokáyev, añadiendo que entre ambos Estados «no existen cuestiones irresolubles». (ALH)

Tomado de Rusia Today

Post Views: 1