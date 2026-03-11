Otorgan registro sanitario a Nasalferón para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas

La aprobación definitiva del fármaco, de administración nasal y fácil manejo para la población, Nasalferón, quedó avalada por los resultados de un estudio clínico fase III que demostró su efecto antiviral, eficacia y seguridad en el control y la mejoría de los síntomas propios de estas enfermedades.

La investigación, desarrollada durante 2025 en áreas de salud de La Habana Vieja, contó con una importante adherencia al protocolo y confirmó la capacidad del producto para la resolución total de la sintomatología respiratoria, según información ofrecida por sus desarrolladores.

De acuerdo con el CIGB, Nasalferón es una formulación en gotas nasales cuyo principio activo es el interferón alfa 2b humano recombinante, una molécula que ha sido utilizada en diferentes formas farmacéuticas y diversos nichos terapéuticos.

El fármaco ya contaba con un registro sanitario condicionado para la profilaxis de la infección por SARS-CoV-2, virus causante de la COVID-19, y ahora amplía su indicación a las infecciones respiratorias agudas en general.

Con este nuevo registro, el medicamento ya se encuentra en proceso de expendio en las farmacias comunitarias, donde la población puede adquirirlo mediante prescripción médica y su precio minorista fue fijado en 172, 50 CUP por frasco de 2 ml.

Como parte de las proyecciones futuras, tras probarse la seguridad y eficacia en población adulta, el equipo de trabajo del CIGB prevé diseñar nuevas investigaciones que permitan involucrar a pacientes en edades pediátricas, con el objetivo de que la población infantil también pueda beneficiarse con el uso de este medicamento. Con una producción estable por parte de la industria biotecnológica cubana, Nasalferón se consolida como otra alternativa terapéutica para las enfermedades respiratorias agudas al alcance de la población.

Foto: Facebook del CIGB

Granma

Post Views: 2