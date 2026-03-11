Festitim 2026: evento para defender la identidad

Enseñarles a las infancias la identidad hermosa que tenemos e incentivar a su cuidado y crecimiento resulta propósito principal del Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas (Festitim) en este 2026, refirió Rubén Darío Salazar Taquechel, encargado de la regiduría artística del evento.

Durante conferencia de prensa en la Casa de la Memoria Escénica se conoció que se augura, el martes próximo, un comienzo marcado por la cubanía con el concierto El Guateque de Pelusín, que contará con la magistralidad de artistas como Olga Blanco y Conchita Torres, y el dinamismo de Teatro de las Estaciones y la compañía Gabi y Sofi, en la Sala de Conciertos José White.

Las muestras «Una Isla llamada Armando», «Yo soy Pelusín del Monte» y «Visiones en el Retablo», así como también una exposición fotográfica a cargo de Adversy Alonso, figurarán entre las propuestas que el público de Matanzas disfrutará en el programa previsto desde el día 17 al 22 venideros.

Tender puentes e intercambiar saberes procurará el Evento Teórico Freddy Artiles dirigido a celebrar el Día Mundial del Teatro para Niños y Jóvenes, con la presencia de apasionados como René Fernández, Norge Espinosa, María Laura Germán y Erduyn Maza Morgado.

En el amplio programa de actividades previstas durante jornadas colmadas de teatro se incluirán talleres, entre los que resalta el de Pop Art a cargo de la maestra Aine Martelli; acción muy esperada también será la presentación del libro «Siguiendo el Rastro del Pequeño Príncipe» portador del sello de Ediciones Vigía.

Con la participación especial de la cantautora Lidis Lamorú acompañada de proyectos socioculturales como Maravillas de la Infancia y X Amor a mi Raíz, contará la clausura del festitaller que nació hace más de tres décadas en aras de homenajear a la infancia, pero con propuestas válidas para todos los públicos.

Flavia de los Angeles Contreras Vega / ACN

