Colombia: Pacto Histórico inscribirá dupla para carrera presidencial

Iván Cepeda y Aída Quicué se inscribirán hoy de manera presencial ante la Registraduría como candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de Colombia, respectivamente, en representación del partido progresista Pacto Histórico.

Cepeda, quien puntea en intención de voto en el país según encuestas, anunció el lunes pasado que Quilcué sería su compañera de fórmula para las elecciones.

Aseguró el político en un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X que para él es un gran honor poder contar con la integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

“El CRIC y Aída representan lo mejor de las tradiciones, de la resistencia, de la lucha social, de la construcción de un país justo y democrático, y ella me hizo el honor de aceptar la invitación”, afirmó.

Remarcó que para él es muy placentero que su compañera represente a los pueblos indígenas, los cuales tienen mucha sabiduría y simbolizan lo mejor de la nacionalidad “en un país que requiere no solamente de justicia social sino también del reconocimiento de nuestra diversidad”.

Quilcué, de 53 años, es una líder social del pueblo nasa por lo cual ha sido víctima de amenazas y persecución.

En 2021 fue ganadora del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en la categoría Defensa a Toda una Vida, en reconocimiento a su dedicación y liderazgo en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas de su nación.

Fue electa al Senado de la República con el aval de su partido Movimiento Alternativo Indígena y Social en 2022.

De acuerdo con el calendario electoral, el 13 de marzo próximo se cierra el periodo de inscripción de candidaturas a la Presidencia.

Prensa Latina

Post Views: 2