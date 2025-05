Microsoft eliminará contraseñas de acceso

En los últimos años hemos sido testigos de cómo las grandes plataformas tecnológicas han ido encaminando sus esfuerzos hacia un mundo donde las contraseñas tradicionales ya no sean necesarias. Aunque el proceso no es inmediato, cada vez son más los servicios que se suman a esta tendencia. Ahora, Microsoft ha dado un nuevo paso en esa dirección, confirmando su intención de eliminar gradualmente las claves de acceso convencionales.

A partir de este momento, las nuevas cuentas creadas en la plataforma vendrán configuradas, por defecto, con autenticación sin contraseña. Esto significa que los usuarios podrán iniciar sesión utilizando métodos más avanzados, como la huella dactilar, el reconocimiento facial u otras alternativas similares. Según la compañía, este cambio no solo simplifica el proceso de acceso, sino que también fortalece la seguridad de las cuentas.

Entre las ventajas de este sistema destaca la reducción de riesgos asociados a ataques comunes, como el phishing, donde los ciberdelincuentes engañan a los usuarios para robar sus credenciales. Al no existir una contraseña que pueda ser interceptada o adivinada, las cuentas quedan mejor protegidas frente a amenazas como el malware keylogger o los intentos de fuerza bruta.

Microsoft ha explicado que, al crear una nueva cuenta, los usuarios deberán configurar una clave de acceso basada en métodos biométricos la primera vez que inicien sesión. A partir de ese momento, esta será la forma predeterminada para autenticarse. Sin embargo, aquellos que ya tienen cuentas existentes no verán cambios inmediatos, aunque la empresa planea migrar progresivamente a todos los usuarios hacia este nuevo sistema.

Esta iniciativa no es exclusiva de Microsoft. En los últimos tiempos, otras compañías han adoptado medidas similares, reflejando una tendencia creciente en la industria tecnológica hacia la eliminación de las contraseñas tradicionales. No obstante, mientras este cambio se consolida, los expertos recomiendan no descuidar la seguridad en el uso de claves convencionales.

Para quienes aún dependen de contraseñas, es fundamental crear combinaciones robustas, evitando datos predecibles y utilizando una mezcla de letras, números y símbolos. Además, se aconseja acceder solo a través de sitios oficiales, mantener los dispositivos actualizados y contar con herramientas de seguridad como antivirus para prevenir amenazas.

Aunque el futuro apunta hacia una era sin contraseñas, por ahora siguen siendo una realidad en muchos ámbitos. Por eso, mientras empresas como Microsoft avanzan en esta transición, los usuarios deben mantenerse alerta para proteger sus datos en un entorno digital cada vez más complejo. (ALH)

Tomado de Canal USB

