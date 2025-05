Mayo es de lluvias, pero sin lluvias

La estación meteorológica de Casa Blanca reportó en la tarde de este 20 de mayo 38.0 grados Celsius de temperatura máxima, una noticia que rápidamente recorrió las redes como “aval” de estas jornadas calurosas a toda hora, porque con la ausencia de lluvias, las noches “no refrescan”.

Ese valor constituye un nuevo récord para el mes de mayo en La Habana, el que solo estuvo vigente por un año y un día, ya que en el 19 de mayo de 2024 se había establecido el anterior con 37.3 grados Celsius.

Por eso no resulta casual que por estas fechas de 2024 estuviéramos hablando igualmente de calor y de valores que en esa ocasión desbancaron la primacía nacional para ese mes en días diferentes y que esto no solo ocurrió en el oriente, sino en el resto de las regiones de Cuba. Desde el 2024 se “completó” el cuatrimestre en Cuba, en que se han reportado máximas de 39 o más grados Celsius: abril-mayo-junio-julio. Curiosamente los dos primeros meses en Jucarito y Velasco (Holguín) y los otros en Veguitas, sumándose la localidad holguinera a la competencia “amistosa” entre esas estaciones granmenses. En se mes unas 27 (casi 2 de cada 5) estaciones marcaron las temperaturas más altas en sus historia para el periodo.

En la entrada anterior, hablando de ciclones, se vislumbraba que el calor tendría un papel co-protagónico en estos meses, pero mayo se ha esforzado en que se “robe la escena”.

Mayo sin lluvias es de calor

Mayo es el mes de las lluvias, en el que se inicia el periodo lluvioso del año en Cuba, pero en el que si no llueve… las temperaturas “se portan” como las de abril. Los nublados y la lluvia en las tardes y en algunos casos hasta horas de la noche, producen que el calentamiento diurno cese, además que estas diferencias de temperatura entre las zonas donde llueve y la que no, favorecen la circulación de brisas “refrescantes” en la noche, un momento del día en que son más molestos los efectos del calor, aunque sea más baja la temperatura.

Durante el mes de mayo son nueve localidades en Cuba (contando la reciente incorporación de Casa Blanca), las que han registrado alguna vez valores máximos de 38 o más grados Celsius y en otras 39 (casi el 60 %) los récords para mayo superan los 36 grados Celsius. Solamente el municipio especial Isla de la Juventud no cuenta con registros máximos que superen esa cifra y solo en pocas estaciones son superiores al mes precedente, el “rey de las máximas extremas en Cuba”.

Siempre en estos periodos calurosos, como en los fríos, se comparten además de los datos oficiales lecturas de temperatura de distintas fuentes. Todo dato registrado es válido, siempre que se acompañe con la condiciones en que fue tomado: lugar, instrumento etc. Y aunque pueden servir de soporte a la sensación de calor actual, no pueden ser comparados completamente con otros que se hacen bajo ambientes definidos para tal efecto. Un mismo instrumento correctamente calibrado, es decir con grado de precisión alto y comprobado, no registrará los mismos valores dentro de una caseta meteorológica que fuera de esta, ni sobre el asfalto o expuesto al Sol. Y que decir si lo “montamos” en un transporte público abarrotado a pleno mediodía.

Y para “refrescar” también podemos recordar que en los meses de mayo es posible disfrutar ocasionalmente de temperaturas frías, aunque no en esta ocasión. Varias provincias (10) tienen récords de temperatura mínima por debajo de los 12 grados Celsius, el más bajo: 9.1 grados Celsius en Tapaste, actual provincia de Mayabeque el 9 de mayo de 1989. (ALH)

