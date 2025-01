José Martí: la ciencia en lengua diaria

José Martí rindió culto al conocimiento científico. Este aspecto de la obra martiana estuvo en correspondencia con una concepción integral del mundo y la influencia del tiempo en que vivió.

Martí adquirió a lo largo de su vida una amplia cultura científica. Esto influyó de manera decisiva en la formación de sus concepciones humanistas y revolucionarias. La época en que vivió, convulsa políticamente, pero aleccionadora y polémica desde el punto de vista científico le propició el interés por la ciencia.

Los criterios que sostuvo acerca de la ciencia y lo que hizo en favor de la divulgación de los conocimientos científicos, son apenas dos aristas de esta faceta martiana.

Desde 1875, durante su estancia en México, José Martí comenzó a conformar ideas generales, como parte de su amplia cultura científica, acerca de la ciencia como actividad humana. En esta etapa planteó una primera definición al respecto:

Ese mismo año, meses más tarde, diría que

También argumentó en uno de sus apuntes:

Años después, valorando a una personalidad, emitió un criterio sobre la responsabilidad de la ciencia en el estudio de la naturaleza:

“El no veía la ciencia como un libro escrito en letras mágicas, entendible sólo para los privilegiados, sino como el cúmulo de respuestas que la naturaleza daba a las preguntas del hombre tenaz”.

José Martí defendió la necesidad de la divulgación científica, al comprender que era una vía de educación popular poco utilizada. En México escribió:

Sin embargo, en Guatemala reconoció que

Años más tarde abordó nuevamente el tema, cuando valoró que

El Apóstol otorgó un valor extraordinario a la relación entre ciencia y libertad, seguro de que sólo en libertad plena podía el ser humano dar lo mejor de sí en pro de la creación científica. Así lo expresó:

“El siglo XVIII fundó la libertad: el siglo XIX fundará la Ciencia. Así no se ha roto el orden natural: y la Ciencia vino después de la libertad, que es madre de todo”.

Consideró que

Reflexionó ampliamente sobre la influencia de la espiritualidad en la ciencia y la labor del científico, siendo capaz de defender que

Asumió que

“…toda ciencia empieza en la imaginación, y no hay sabio sin el arte de imaginar, que es el de adivinar y componer, y la verdadera y única poesía”.

Confió igualmente en que “La imaginación es la vanguardia y como el profeta de la ciencia”. Logró entender, sin embargo, que la ciencia debía establecer verdades sólidas, aun con cierta relatividad:

Para Martí la ciencia debía ser un factor que impulsara el desarrollo integral de los pueblos, en lo económico y en lo social y humano. En relación con esto planteó que

En varios escritos aportó valiosos criterios acerca de la ética del hombre de ciencia. Esta labor debía estar estrechamente ligada a la defensa de la libertad y el decoro:

Esto lo impulsó a resaltar el compromiso de los hombres de ciencia con la paz:

Sobresale la importancia que otorgó Martí al conocimiento de la historia de la ciencia. Lo reflejó al decir:

“Para estudiar las posibilidades de la vida futura de los hombres, es necesario dominar el conocimiento de las realidades de su vida pasada. Del progreso humano se habla tanto, que a poco más va a parecer vulgaridad hablar de él. No se puede predecir cómo progresará el hombre, sin conocer cómo ha progresado”.

Reconoció que “De la ciencia es padre el tiempo”, pues la asumió como la acumulación de conocimientos por parte de la humanidad a través de la historia.

Muy ligados a su concepción ética de la ciencia y a su papel histórico, estuvieron sus concepciones sobre la utilización de los avances científicos del hombre. Enfatizó su concepción progresista y humanista del desarrollo científico y tecnológico, al escribir:

En los escritos martianos aparecen numerosas valoraciones sobre los nuevos conocimientos científicos obtenidos por la humanidad a partir de los avances, acontecimientos, eventos y publicaciones de su época. Fue, por esta razón, uno de los más importantes popularizadores del conocimiento científico en la América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX.

Tuvo muy en cuenta para esta labor que:

“Los libros y periódicos científicos hablan de todas estas cosas de manera que, por venir en el dialecto técnico, aprovechan poco a los que no recibieron su instrucción en tiempos recientes, o no se han dedicado especialmente a este género de estudios. Poner la ciencia en lengua diaria he ahí un gran bien que pocos hacen”.